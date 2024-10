Mères isolées : la Métropole inaugure de nouvelle places, et assume le durcissement de ses critères

50 nouvelles places d'hébergement d'urgence ont été inaugurées par la Métropole de Lyon ce lundi à Villeurbanne pour accueillir des mères isolées avec enfant de moins de trois ans.

Lundi 7 octobre, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a inauguré 50 nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les mères isolées avec enfant de moins de trois ans à la maison d'accueil Decomberousse à Villeurbanne. Ces anciens bureaux rachetés par la Métropole de Lyon ont été transformés en un site d'hébergement d'urgence par Habitat et Humaniste et l'Entreprise des possibles en attendant la mise en œuvre d'un "projet stratégique" a indiqué Bruno Bernard. Les locaux seront dédiés à l'accueil des mères isolées pour, au moins, les trois prochaines années. Ce sont ainsi 14 familles monoparentales qui sont accueillies depuis juin 2024 et bénéficient d'un accompagnement administratif et juridique, ainsi que d'une aide vers le logement et l'emploi.

Lire aussi :

50 nouvelles places à Villeurbanne, 92 à Lyon, et deux nouveaux sites ouverts dans les prochains mois

"Ces personnes sont accueillies dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'hôtel en terme de qualité de vie et de dignité", s'est félicité le président de la Métropole de Lyon. Quelques semaines après une vive polémique sur la suspension des nouvelles prises en charge par la Métropole, puis l'annonce par le président écologiste et son vice-président socialiste, Renaud Payre du durcissement des critères d'accueil, Bruno Bernard a appelé à "une politique réaliste" au niveau national pour permettre à ces femmes dont "on sait qu'elles resteront sur notre territoire", "d'avoir des papiers et de travailler".

En raison de contraintes budgétaires, la Métropole avait ainsi indiqué qu'elle ne prendrait plus en charge que les femmes ayant un lien avec son territoire, une notion qui restait à définir. Fin septembre, une note interne révélée par Rue89Lyon, que Lyon Capitale s'était procurée, détaillait les nouveaux critères de prise en charge durcis. La Métropole de Lyon réduit son intervention au public le plus strict dont elle est légalement responsable : les femmes isolées, avec enfant de moins de trois ans, hors demandeurs d'asile.

Lire aussi : "Intenable", "choix politique" : Bruno Bernard attaqué sur les critères d'accueil des mères isolées

Pour les demandeuses d'asile, "un dispositif d'Etat existe" balaye Bruno Bernard

Et alors que la Métropole avait pu accueillir des femmes relevant de ce public, compétence de l'Etat, Bruno Bernard a confirmé cette orientation plus restrictive auprès de Lyon Capitale ce lundi : "Il y a un dispositif d'Etat qui existe pour ce public", indique-t-il. "Le lien est fait avec l'Ofii (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, Ndlr) pour être certains que lorsqu'une mère isolée est en cours de demande d'asile, elle puisse se voir proposer une solution d'hébergement", précise Lucie Vacher, vice-présidente en charge de l'action sociale et éducative.

Lors du conseil municipal du jeudi 26 septembre, les nouveaux critères avait été attaqués par Nathalie Perrin-Gilbert au cours de son intervention préalable : "Les conditions mises en place par la Métropole pour héberger les femmes seules et les enfants de moins de trois ans ne seront ni applicables ni tenables pour les travailleurs sociaux. De fait, et de nouveau, des nourrissons risquent de connaitre la rue à leur sortie de maternité. Le fameux retour en arrière de la métropole n’a, dans les faits, pas eu lieu." Quelques jours plus tard en conseil métropolitain, Mathieu Azcué, du groupe la Métropole en commun s'était également opposé à cette nouvelle politique : "Tout cela n'est pas politiquement tenable, ni pour les travailleurs sociaux ni pour les publics accompagnés."

423 places créées depuis 2020

Mais ce lundi, le président de la Métropole a également confirmé qu'une personne "qui a été déboutée d'une demande d'hébergement hors de la Métropole doit être prise en charge par le département concerné". "Le nombre de personnes que l'on met à l'abri au regard du nombre d'enfants que l'on estime à la rue montre que l'on est bien au dessus de notre population locale", justifie Lucie Vacher, déplorant que la Métropole de Lyon ne soit "pas très suivie" par les autres départements.

Pour rappel, le budget de la collectivité dédié uniquement à la prise en charge des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans a atteint plus de 11 millions d'euros en 2024, et 423 places d'hébergement ont été créées depuis 2020. Plus de 1 000 personnes sont mises à l'abri par la Métropole (hôtels, tiny houses etc.) dont 731 enfants. Bruno Bernard a indiqué par ailleurs que deux nouveaux sites d'hébergement d'urgence devraient ouvrir dans les prochains mois, en plus de 92 nouvelles places créées à la maison d'accueil des Iris dans le 8e arrondissement de Lyon, inaugurée prochainement.