Afin de lutter contre le jet des mégots de cigarette sur la voie publique, des actions de sensibilisation ont été mises en place par la Métropole de Lyon, dans plusieurs communes du territoire.

Depuis le 3 septembre dernier, plusieurs actions de sensibilisation contre l'abandon de mégots sur la voie publique ont été menées, le plan se renforce désormais avec de nouvelles dispositions, prises dans les "hotspots" du territoire.

Ces "hotspots" concernent le 9ème, le 3ème et le 5ème arrondissement lyonnais, et les communes de Givors, Francheville et de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Motiver les usagers à adopter les bons gestes

Afin de motiver les usagers à adopter les bons gestes, et diminuer les incivilités, plusieurs actions ont été mises en place dans tous les "hotspots" du territoire.

Parmi celles-ci, les cendriers ont été floqués en rose afin de leur assurer une meilleure visibilité, "Içi commence le fleuve, ne rien jeter" à été inscrit en lettres roses sur les grilles d'égouts, et des stickers "Bien écrasé = jeté en sécurité dans la poubelle" ont été collés.

Exemple d'un éteignoir installé sur une poubelle de Lyon ©Métropole de Lyon.

Ces actions s'inscrivent dans la campagne de sensibilisation lancée par la Métropole en septembre dernier, où, des éteignoirs et des cendriers avaient déjà été ajoutés à 12 500 corbeilles de rue.

Des initiatives pour lutter contre un "fléau" écologique

Un mégot de cigarette jeté pollue environ 500 litres d'eau, et mettra douze ans à disparaître entièrement, des chiffres alarmants ayant poussé la Métropole de Lyon à agir à travers ces différents dispositifs.

