L'épicerie Saveurs d'Ailleurs, située au 32 rue de la Claire, dans le 9e arrondissement de Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture pour des manquements graves aux règles d'hygiène.

C'est à la suite d'un contrôle mené par deux agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône que les "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été mis à jour. L'épicerie Saveurs d'Ailleurs, située au 32 rue de la Claire, dans le 9e arrondissement de Lyon, s'est vu notifier une fermeture administrative.

La préfecture reproche à l'établissement notamment la détention de denrée non conformes ou encore les mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées alimentaires. "Considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", la préfecture a prononcé la fermeture du commerce à partir du 13 janvier.

Pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, l'établissement devra mettre en place une série de mesure corrective, au nombre de 32.