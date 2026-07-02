Lyon-Turin : les écologistes réclament la suspension du chantier après de nouvelles alertes sur le tunnel

Les écologistes du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes demandent l’arrêt des travaux du tunnel transfrontalier du Lyon-Turin. En cause, les retards du chantier, l’explosion des coûts et les inquiétudes environnementales.

Le chantier de la future ligne ferroviaire Lyon-Turin fait de nouveau l’objet de vives critiques. Dans un communiqué publié ce jeudi 2 juillet, le groupe des Écologistes au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes demande la suspension immédiate des travaux du tunnel de base, estimant qu’une réévaluation complète du projet est désormais indispensable.

Cette prise de position intervient après des informations publiées par Le Monde faisant état des difficultés rencontrées par le tunnelier Viviana. Selon le quotidien, l’engin n’aurait réalisé que 3 % du creusement prévu en neuf mois, laissant entrevoir au moins deux années de retard supplémentaires sur le calendrier initial.

Ils pointent également la hausse des coûts d’un chantier désormais estimé à près de 30 milliards d’euros, les reports successifs du calendrier, ainsi qu’un bilan carbone qu’ils estiment incompatible avec les objectifs climatiques. Le niveau des nappes phréatiques de la vallée de la Maurienne pourrait "baisser de 50 à 100 mètres" à cause du chantier.

Une évaluation indépendante demandée

Face à ces éléments, Les Écologistes réclament la suspension des travaux du tunnel ainsi que des études concernant les accès français de la future ligne. Ils demandent également qu’une évaluation indépendante soit menée sur les coûts réels du projet, les délais, les impacts environnementaux actualisés et la pertinence de cette nouvelle infrastructure au regard des alternatives existantes. Les élus défendent notamment un renforcement de la ligne ferroviaire actuelle entre Lyon et Turin.

"Le Conseil d’orientation des infrastructures lui-même, dans son rapport d’avril 2026, a préconisé de réorienter les investissements ferroviaires vers d’autres priorités. Il est temps d’écouter ces voix de la raison", estime Alexandra Caron-Cusey, conseillère régionale de Savoie.

Ce chantier du Lyon-Turin continue donc de diviser…

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