Trois médailles pour Mélanges des Alpes au Concours International de Lyon

La marque Mélanges des Alpes à Annecy remporte trois médailles lors du Concours International de Lyon 2026, qui distingue les meilleurs vins, spiritueux et bières.

Le Concours International de Lyon 2026, qui récompense les meilleurs vins, bières et spiritueux, a décerné trois médailles pour trois bières différentes de la marque Mélanges des Alpes. Un triple succès pour cette marque de Haute-Savoie située à Annecy. « Ces nouvelles récompenses viennent confirmer une ambition claire : proposer des produits à forte identité, ancrés dans leur territoire, tout en répondant aux standards d’excellence du marché », indique le communiqué de presse de Mélanges des Alpes.

La boréale classique récompensée au Concours International de Lyon. ©MélangesDesAlpes

Une médaille d’or pour la Boréale Myrtille, une bière « blonde bio aux notes épicées et fruitées » à 5,4% d’alcool. Une médaille d’argent pour la Boréale Exotic IPA « aux accents de fruits exotiques », à 5,4 % d’alcool. Et également l’argent pour la Boréale Classique, « signature emblématique de la gamme », elle aussi à 5,4% d’alcool.

Les trois bières récompensées sont issues d’ingrédients de l’agriculture biologique et sont disponibles sur le site Mélanges des Alpes à 30 euros la bouteille de deux litres.

La bière boréale classique de 2 litres. ©MélangesDesAlpes

Mélanges des Alpes est une marque de bière alpine, locale et artisanale, qui brasse à l’eau des montagnes et à l’épicéa par les Brasseurs Savoyards. Ces récompenses obtenues « témoignent de l’engagement de la marque pour une production responsable et de sa collaboration étroite avec des partenaires locaux », précise le communiqué de presse.

La marque Mélanges des Alpes avait par ailleurs été récompensée quelques semaines plus tôt, en février, au Salon International de l’Agriculture avec une médaille d’argent pour sa bière Boréale Classique.

Fondée en décembre 2017 à Annecy, Mélanges des Alpes est née d'une idée simple portée par deux amis, Florent Chouzy (originaire d'Annecy, profil communication/marketing) et Augustin Vibert (originaire de Chambéry, profil commercial) : permettre à chacun de retrouver l'authenticité des Alpes, chez soi, dans un verre.



Leur premier produit, Mont Genep, est un kit pour réaliser soi-même sa liqueur de génépi maison. Génépi cultivé à plus de 2 000 m d'altitude en Savoie, sucre, bouteille fabriquée dans la région chambérienne — les apprentis distillateurs n'ont plus qu'à ajouter de l'alcool et à laisser macérer 40 jours. Un concept Do It Yourself ancré dans le terroir alpin, accessible et ludique, qui rencontre un succès immédiat dès sa mise sur le marché.



Depuis, la gamme s'est étoffée avec Rom Maizon (kit rhum arrangé maison), et Bière des Alpes – Boréale (brassée à l'eau des montagnes et à l'épicéa issu du recyclage des déchets verts des forêts autour du lac d'Annecy). La vision de la marque se résume en une formule : être une "distributrice de terroirs", proposer des produits bons, bio et authentiques, distribués en propre.

L'entreprise se distingue aussi par une dimension sociale forte et fondatrice : depuis ses débuts, le conditionnement et l'assemblage des bouteilles sont confiés aux travailleurs en situation de handicap de l'ESAT ADTP d'Annecy, un partenariat qui fait partie de l'ADN même de la marque.



Un tournant stratégique en 2025

En octobre 2025, Mélanges des Alpes franchit une nouvelle étape avec l'entrée à son capital de Brasseurs Savoyards à hauteur de 60 %. Une alliance entre deux acteurs emblématiques de la scène brassicole alpine, née d'une collaboration terrain engagée dès 2024. Concrètement, la Bière des Alpes est désormais entièrement brassée sur le site d'Alby-sur-Chéran (74), certifié bio, tout en conservant son format iconique de 2 litres. Côté distribution, le maillage passe à plus de 1 500 points de vente, avec un accès renforcé aux réseaux CHR.