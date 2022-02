Présidentielle 2022 : moins d'une semaine pour s'inscrire sur les listes électorales

Les électeurs ont jusqu'au 4 mars pour s'inscrire sur les listes électorales, pour pouvoir voter à l'élection présidentielle. Pour les inscriptions en ligne, la date limite est au 2 mars.

Dans 41 jours la France est appelée à élire son nouveau président, avec le premier tour le 10 avril et le second tour le 24 avril prochain. Mais pour pouvoir aller voter, il faut d'abord s'assurer d'être inscrit. Pour ceux qui ne le sont pas encore, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales avant le mercredi 2 mars en ligne et le vendredi 4 mars en mairie. Une fois ce délai passé, les inscriptions seront clôturées.

Comment s'inscrire ?

Plusieurs options sont disponibles pour s'inscrire. En ligne par exemple, sur le site service-public.fr. Un formulaire devra être rempli et des justificatifs seront demandés comme un justificatif d'identité et de domicile de moins de 3 mois, pour prouver le lien avec la commune dans laquelle le votant va déposer son bulletin.

Autre solution, s’inscrire sur les listes électorales de sa commune en allant directement à la mairie. Là aussi, un justificatif de domicile de moins de 3 mois est demandé et un formulaire Cerfa n°12669 de demande d’inscription devra être rempli. Les papiers peuvent être déposés en mairie ou bien envoyés par courrier. Toutefois, une fois la date du 4 mars passée ce sera trop tard.