Image d’illustration école (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Les petits lyonnais retrouvent le chemin de l’école ce lundi 28 février après les vacances de février et celui-ci s’accompagne d’une évolution du protocole sanitaire. Allégé, il n’impose plus le port du masque aux enfants à la recrée.

Dans l’académie de Lyon, plus 350 000 enfants retrouvent les bancs de l’école ce lundi 28 février après les vacances d’hiver et alors que la 5e vague de Covid-19 décroît fortement en France et tout particulièrement dans le Rhône. Une bonne nouvelle pour les écoliers pour qui la pression sanitaire se fera un peu moins ressentir à partir d’aujourd’hui en raison d’un allégement du protocole sanitaire scolaire.

Bas les masques à la récrée

Comme annoncé le 11 février dernier par le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, le protocole sanitaire à l’école repasse au niveau 2, après avoir été renforcé pendant douze semaines pour faire face à la flambée épidémique. La principale mesure à intervenir ce lundi est la suppression du port du masque dans les cours de récréation pour les élèves et les personnels des écoles élémentaires.

Les écoliers pourront aussi voir le visage de leur camarade lorsqu'il s'agira de pratiquer un sport en intérieur, excepté pour les sports nécessitant des contacts. Pas de changement au niveau des collèges et des lycées, où le protocole de niveau 2 déjà en vigueur est maintenu.

Moins d'autotests demandés

Concernant les autotests, à partir d’aujourd’hui un petit déclaré cas contact ne devra plus faire qu'un seul autotest, deux jours après, avant de pouvoir revenir en classe s'il est négatif. Enfin, demandée depuis le 21 février, l'attestation sur l'honneur assurant avoir réalisé les dépistages "ne sera plus exigée". "Nous serons dans un système de confiance conformément à l'avis du Haut conseil", a souligné Jean-Michel Blanquer.

Lire aussi : À Lyon, le masque tombe dans les cinémas, musées et restaurants ce lundi 28 février