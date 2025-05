D'après la Ville de Lyon, la situation autour du marché clandestin des États-Unis, dans le 8e arrondissement, s'est améliorée. Depuis trois mois, les opérations policières ont été renforcées.

"On ne va pas relâcher l'effort, c'est certain", promettait Grégory Doucet, maire de Lyon, le 6 février dernier, après deux opérations de police d'envergure pour tenter de mettre fin au marché clandestin des États-Unis, dans le 8e arrondissement. Trois mois après cette intensification du dispositif, la Ville de Lyon se félicite dans un communiqué de "l'amélioration de la sécurité autour du marché des États-Unis" et assure que "la situation est revenue à la normale".

Pour rappel, le marché alimentaire qui se tient les mardis, jeudis et samedis était perturbé, depuis 2016, par l'installation de vendeurs à la sauvette. Ces derniers perturbaient la bonne tenue du marché et s'installaient généralement dès le départ des forains. "Notre engagement paie aujourd’hui. Nous continuerons à agir avec la même fermeté partout où la tranquillité publique et la sécurité sont menacées", assure Grégory Lyon.

Plus de 36 000 évictions de marchands illégaux, selon la Ville

Pour empêcher leur installation, la police municipale de Lyon aurait ainsi effectuée, au cours de l'année 2024, plus de 700 patrouilles et réalisé plus de 36 000 évictions de marchands illégaux, chiffre la Ville. Soit sur l'année au moins 4 patrouilles et plus de 350 évictions moyennes chaque jour de marché - étant donné qu'il se tient trois fois par semaine (160 évictions quotidiennes, si l'on considère que des évictions ont pu être menées hors des jours du marché initial). Des chiffres (très) surprenants, d'autant que le dispositif renforcé n'est déployé que depuis quelques mois. Contactée par Lyon Capitale pour expliciter ces données, la Ville de Lyon n'a pas encore répondu à nos sollicitations à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Depuis le 15 octobre dernier et la saisine du Procureur de la république par la municipalité, des opérations ponctuelles de contrôles coordonnées avec la police nationale ont été menées. Les 4 et 6 février derniers, il s'agissait alors de deux opérations coup de poing. Lors de la première, 2 tonnes d'objets divers destinés à la vente illicite avaient été récupérés et détruits par les agents de la Métropole de Lyon.

"Nous restons néanmoins très vigilants : la lutte contre l’occupation illégale de l’espace public est un combat quotidien, et nous poursuivrons nos efforts aux côtés de la Ville et de nos partenaires", précise Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement lyonnais. La Ville conclut : "La sécurité autour du marché des Etats-Unis a été rétablie de façon durable, empêchant le retour du marché illégal".

