Une opération de police au marché clandestin des États-Unis à Lyon : "On ne va pas relâcher l'effort"

Une opération a été menée par les polices municipale et nationale jeudi 6 février sur le marché sauvage des Etats-Unis à Lyon. La deuxième en seulement une semaine sur la place du 8 mai 1945.

Deux opérations coup sur coup et la volonté de frapper fort. Après une première intervention menée par la police municipale sur le marché sauvage des Etats-Unis à Lyon mardi 4 février, les forces de l'ordre ont récidivé ce jeudi. Les effectifs des polices municipale et nationale ont cette fois-ci conjointement mené cette action contre les vendeurs à la sauvette, qui s'installent généralement à l'issue du marché légal (de 6 à 13 heures), tous les mardis, jeudis et samedis.

Pour ce faire, en plus du dispositif municipal qui a nécessité le déploiement d'une soixantaine d'agents municipaux, quatre équipages de la police nationale et une trentaine de fonctionnaires sont venus renforcer le dispositif, dès 13 heures. Des motards ont également été déployés sur place, ainsi qu'une équipe de douanes. Une "mobilisation forte et durable" et "dans le respect des compétences de chacun", indique Antoine Guérin, préfet du Rhône délégué à la sécurité.

Des infractions ont été enregistrées lors d'opérations de contrôles routiers, mais aucune interpellation n'a été menée dans la matinée, "puisque la simple démonstration de notre présence a suffit", précise Jean-François Alarcon, directeur adjoint de la police municipale de Lyon. Ce qui a ainsi permis à la Halle du marché des Etats-Unis d'être libérée dès la fin du marché légal.

Le marché sauvage ne s'est pas installé ce jeudi 6 février. (@NB)

Une intensification progressive

Depuis le début d'année, les forces de l'ordre ont procédé à 23 interpellations et 43 interventions ont été menées ces douze derniers mois. En début de semaine, 2,9 tonnes ont été saisies et en partie détruites par les agents métropolitains, qui étaient encore à pied d'oeuvre ce jeudi. Une intensification des opérations ces derniers jours, qui a donc pour objectif de "répondre à l'exaspération des habitants, des commerçants et des élus", souligne le préfet.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, évoque cette intervention policière. (@NB)

"Les interventions se sont multipliées, intensifiées progressivement. On mobilise des forces, en ayant comme objectif de régler une situation, poursuit Grégory Doucet, maire de Lyon. On voit bien qu'elle ne l'est pas, donc petit à petit, on a élevé notre niveau d'interventions pour en arriver à ce qu'il se passe depuis quelques jours. Évidement, on aurait espéré que nos interventions précédentes mettre un terme au marché sauvage".

"Il y a eu des priorités : celle de sécuriser le marché légal, les commerçants et les clients"

Mohamed Chihi, adjoint à la Ville de Lyon

Celles-ci, intensifiées depuis maintenant deux ans, ont permis de faire reculer la présence de marchands à la sauvette par-dessus le commerce légal, avec "une une situation apaisée sur le marché légal", note Mohamed Chihi, adjoint à la Ville de Lyon en charge de sûreté, la sécurité et la tranquillité. Il s'agit désormais de leur empêcher de "prendre le relais" de ce marché.

Mohamed Chihi reprend : "Des erreurs ? Non, pas du tout. Il y a eu des priorités : celle de sécuriser le marché légal, les commerçants et les clients, avec un travail très important de plusieurs mois. Aujourd'hui, on l'amplifie sur la partie après-midi et notamment sur les véhicules installés autour du marché, qui approvisionnent le marché illégal". Dix mises en fourrière ont par exemple été réalisées mardi dernier.

Si chacun des acteurs notent "des résultats beaucoup plus significatifs", le marché sauvage pour autant ne parvient à être endigué que par intermittence. Lui qui est apparu en 2016 tout de même. Le maire de Lyon promet : "On a démontré, avec notre mobilisation mardi et aujourd'hui (jeudi), qu'on mettait les moyens. Le message est envoyé. Et on saura les remettre au besoin. On ne va pas relâcher l'effort, c'est certain". Dont acte.

