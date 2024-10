Prévu en juin prochain à Chamonix, le Marathon du Mont-Blanc met en place un nouveau dispositif d'inscription, afin de diminuer l'empreinte carbone de l'événement et de faciliter son accès aux participants.

Accéder à la billetterie du Marathon du Mont-Blanc, sans avoir à faire face à la coriace épreuve du tirage au sort ? C'est désormais possible grâce à un nouveau dispositif d'inscription, mis en place par l'organisation du trail chamoniard.

Afin de réduire l'impact environnemental du marathon, les coureurs se rendant jusqu'à Chamonix en bus ou en train, auront la possibilité de s'inscrire au Duo étoilé, au 90 kilomètres, au 42 kilomètres ou au 23 kilomètres, sans passer par le tirage au sort. Cette offre concernera 40% des dossards, alors attribués aux plus rapides lors de l'ouverture de la billetterie.

96% de l'impact carbone lié aux déplacements

Selon les chiffres publiés par l'agence Aircoop en 2023, 96% de l'impact carbone du marathon dépendrait du déplacement des coureurs, venus de France et de l'international. Grâce à cette initiative, les organisateurs espèrent motiver les participants à emprunter les transports en commun pour se rendre à la course, et d'ainsi, diminuer le bilan carbone de l'événement.

Pour rappel, les inscriptions ouvriront cette semaine, avec une première phase jeudi 24 octobre dès 9h.

A lire aussi : Marathon du Mont-Blanc : Chamonix, Mecque du trail mondial