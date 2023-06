Marathon du Mont-Blanc : Chamonix, Mecque du trail mondial

Fred Comte est directeur du Club des sports de Chamonix qui organise l'une des plus grandes courses de trail au monde, retransmise en live.

10 000 coureurs, 85 nations représentées, 30 000 accompagnants. Les stats du Marathon du Mont-Blanc donnent le tournis.

Mais de bêtes à cornes, il n'est pas question (bien que le massif alpin compte un joli cheptel de laitières d'abondance et de tarine). Le Marathon du Mont-Blanc (8 courses sur 3 jours de compétition, du 22 au 25 juin) est l'une des plus importantes compétitions de trail d'Europe. Et si on l'apprécie uniquement sur le nombre de coureurs élites inscrits (plus de 300), c'est l'un des plus gros événements mondiaux.

30% de coureurs Auvergne-Rhône-Alpes

Notamment, grâce à l'épreuve du 42 km (2540 m D+), étape des Golden Trail Series, un circuit mondial, sorte de ligue des champions du trail courtes distances (max 42 km) qui attire le gratin des athlètes de la planète.

Plus globalement, si le Marathon du Mont-Blanc est aussi disputé et réputé, c'est parce que Chamonix reste la Mecque incontestée du trail. Courir face au mont Blanc est un must. Les places sont donc chères. De fait, pour les épreuves à tirage au sort, le 23 km (1680 m D+), le 42 km (2540 m D+ ) et le 90 km (6 330 m D+), 22 000 pré-inscriptions ont été enregistrées pour seulement 5 300, places disponibles.

Nouveauté cette année, pour fêter le 20ᵉ anniversaire de ce 42 kilomètres typé montagne, la course sera filmée à la télé en intégralité sur Eurosport monde et sur une dizaine de chaînes.

Guillaume Lamy : Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Fred Comte, le directeur du Club des sports de Chamonix. Bonjour.

Fred Comte : Bonjour à tous.

Guillaume Lamy : Vous organisez l'événement Le Marathon du Mont-Blanc qui se tient vendredi, samedi et dimanche à Chamonix. Neuf courses dont le 90 kilomètres du Mont-Blanc et le 42 kilomètres du Mont-Blanc, très, très relevé. Comment définir définiriez vous l'identité du marathon du Mont-Blanc ?

14,7 millions d'euros de retombées économiques

Fred Comte : C'est une vieille course. C'est une des doyennes. On parlait dans le passé des courses de montagne, donc on a créé le cross du Mont-Blanc en 1979 et en fait, aujourd'hui, on est juste les héritiers de cette course de pionniers. Un événement qu'on a développé puisqu'en 2003, on a rajouté le 42 kilomètres du Mont-Blanc, il y a 20 ans. Et puis on a rajouté un certain nombre de courses pour faire un week-end le plus complet possible, qui soit familial, avec la possibilité pour tous les membres de la famille de faire une belle course.

Guillaume Lamy : 10 000 coureurs, 30 000 accompagnants. 14,7 millions d'euros de retombées économiques. 40 000 personnes au total, ça fait quatre fois la population de Chamonix. Comment vous expliquez un tel succès ?

Fred Comte : Alors je ne pourrais pas dire qu'on est bon, ce serait prétentieux. On a la chance, comme je viens de le dire, d'être une vieille course. Donc on a pu faire beaucoup de communication autour de ces épreuves et on a surtout la chance d'être au pied du Mont-Blanc, d'avoir eu une nature exceptionnelle et de proposer aux coureurs des courses plutôt en balcon, où on est toujours face au mont Blanc ou dans la nature, ou les pieds dans la neige. Donc c'est plein de petits éléments techniques et des éléments de contemplation qui font que, une fois de plus, on ne peut pas vivre ces événements ailleurs qu'à Chamonix.

Guillaume Lamy : Et vous refuser des coureurs ?

Fred Comte : Alors malheureusement, ça fait bientôt une dizaine d'années qu'on est obligé de faire du tirage au sort pour les trois courses principales le 23, le 42 et 90. Et je vous donne juste un exemple sur le 42 kilomètres, on a 2300 dossards au départ et on a eu plus de 13 000 demandes au mois d'octobre pour pouvoir faire cette course.

"Tous sont les transports en commun gratuits dans la vallée de Chamonix"

Guillaume Lamy : Alors le 42 kilomètres et ses 2540 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui, il est typé, il est estampillé Golden Trail Series de Salomon. Donc ça veut dire qu'il fait partie d'un circuit mondial. Il y a énormément d'athlètes de haut niveau. Vous pouvez nous donner quelques noms ? Est ce que c'est par exemple Hillary Gerardi qui est l'Américaine qui vient de signer un temps de référence aller-retour Chamonix sommet du mont Blanc en 7h 25. Est ce qu'elle sera là, par exemple ?

Fred Comte : Non, Hillary sera pas là. Vu qu'elle vient de faire son record au Mont Blanc, elle a besoin d'un peu de repos. Elles est bien venue chez nous puisqu'elle avait gagné à la fois le KM vertical et le 90 kilomètres du Mont-Blanc lors de la dernière édition, il y a deux ans. C"'ets une très belle championne qui habite dans la vallée. Le plateau, vous l'avez dit, est hyper international puisqu'en fait la Golden Trail Series, c'est n'est ni plus ni moins qu'une Coupe du monde de courte distance . Il y en 6 courses dans l'année, ce qui permet aux athlètes de pouvoir faire ces courses et de pouvoir savoir en fin d'année savoir qui est le meilleur traileur. Je parle bien de traileur, pas d'ultra traileur. Sur ce type de distance donc, on a la chance d'avoir le vainqueur sortant Jonathan Albon, Davide Magini , l'Italien, un spécialiste de ski alpinisme qui a déjà gagné une fois cette épreuve et qui a fait deuxième l'année passée. Donc il va y avoir une rude bataille. D'autant plus que pour fêter le 20ᵉ anniversaire de ce 40 kilomètres, la course sera filmée à la télé en intégralité sur Eurosport monde et sur une dizaine de chaînes.

"Chamonix a la capacité de recevoir 100 000 personnes"

Guillaume Lamy : Alors ça, c'est effectivement une grande nouveauté. l'UTMB la fait déjà, elle le fait déjà. Le marathon du Mont-Blanc le fait. C'est la retransmission en direct de ces courses de trail. On le disait 30 000 quand même. Personnes qui vont débouler à Chamonix pendant trois jours. Comment on arrive à concilier justement des courses comme ça avec l'impact sur l'environnement ?

Fred Comte : Déjà pour rassurer tout le monde, Chamonix a une capacité de 100 000 personnes. II y a 10 000 habitants à l'année, mais il y a une station de renommée mondiale. Il y a 80 000 lits à Chamonix, donc on est habitué à recevoir beaucoup de monde. Maintenant, évidemment, on fait attention. Nous-mêmes, on est habitants de la vallée, on est né ici. On a n'a pas envie que notre événement devienne nuisible aux locaux. On fait attention à tout ça. Donc aujourd'hui, il y a une politique qui a été mise en place il y a déjà pratiquement quinze ans par la mairie de Chamonix, de rendre les transports en commun gratuits dans la vallée, auxquels nous ajoutons encore d'autres types de transports pour qu'une fois que les gens sont dans la vallée, ils prennent leur voiture et qu'ils se déplacent uniquement soit par des bus, soit par le train. Parce qu'on a la chance d'avoir une ligne de train qui qui rejoint l'Italie et qui peut desservir toutes nos courses ?

"On ne peut pas vivre ces événements ailleurs qu'à Chamonix."

Guillaume Lamy : Allez, une dernière question quand même comment vous voyez le marathon du Mont-Blanc dans dix ans, dans quinze ans ?

Fred Comte : J'espère que ça va rester une des références des courses de cette distance là. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une des courses phares mondiales sur cette distance courte entre l'un de 42 kilomètres, format assez compact. Donc on va tout faire pour rester une des top des top organisations. On est une association, donc c'est aussi un esprit un peu particulier, mais ça ne empêche pas d'être très professionnel dans l'approche et dans la façon de délivrer notre événement. Donc on va rester sur cette ligne là. Donc on n'est pas dans le ++, mais plutôt dans la qualité.

D'accord, merci en tout cas.