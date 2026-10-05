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En Auvergne-Rhône-Alpes, les défaillances d’entreprises dans la Drôme essuient une hausse de 8% au 2e trimestre 2026 (Photo d’illustration : Sebleouf)

Drôme : 238 animations pour la Semaine Bleue dédiée aux seniors

  • par LR

    • Du 5 au 11 octobre, la Semaine Bleue revient dans la Drôme. Au total, 238 animations sont programmées à travers le département pour favoriser les échanges entre les générations.

    Une semaine pour mettre à l'honneur les seniors et renforcer les liens entre les générations. Depuis ce lundi 5 octobre et jusqu'au dimanche 11 octobre, la Semaine Bleue est organisée dans toute la Drôme autour du thème "Relions tous les âges dans des territoires engagés".

    Au total, 238 animations sont prévues sur l'ensemble du territoire. Rencontres, moments conviviaux et différentes initiatives locales doivent permettre de lutter contre l'isolement et de rappeler la place des personnes âgées dans la société. Communes, associations, établissements d'accueil et partenaires du Département participent à cette programmation.

    L'événement s'inscrit plus largement dans la politique menée par le Département en faveur du maintien à domicile et de l'autonomie. La collectivité accompagne également la modernisation des établissements d'accueil et les proches aidants, notamment à travers le "Printemps des aidants", lancé en 2024.

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