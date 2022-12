Manifestation équestre à Lyon

La fédération française d’équitation et le groupement hippique national organisent une manifestation samedi 3 décembre pour protester contre la hausse de la TVA.

Les cavaliers lyonnais se rassemblent samedi 3 décembre pour protester contre le projet de loi finance du gouvernement. Ce dernier pourrait faire passer les taux de TVA appliqué au secteur de l’équitation de 5.5% à 20%. Cette décision envisagée est jugée trop dure par la fédération française d’équitation et le groupement hippique national "la fiscalité appliquée actuellement, déjà complexe depuis 2013", déclarent-ils.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’équitation c’est près de 83 000 licenciés. C’est la seconde région avec le plus d’amoureux de la discipline. On compte environ 6 400 entreprises liées au secteur, ce qui représente 14 000 emplois et 470 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le cortège de piétons, camions et poneys partira du Palais des Sports de Gerland à 14 heures pour arriver aux alentours de 16 heures place Bellecour. 500 cavaliers, dirigeants de poney-clubs et passionnés de chevaux sont attendus.

