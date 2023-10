Equita Lyon 2023, découvrez tous les grands moments à venir 

Le plus grand salon en intérieur dédié au cheval et à l’équitation revient à Lyon dès demain. Du 1er au 5 novembre 2023, Equita Lyon se tiendra au parc d’exposition Eurexpo Lyon. Découvrez tous les grands moment à ne pas rater.

Depuis trente ans, Equita Lyon rassemble passionnés et curieux autour du cheval et de l’équitation. L’édition 2023 commence dès demain, et jusqu’au 5 novembre, au parc d’exposition Eurexpo Lyon. Durant cinq jours, ce sont plus de 180 000 visiteurs qui sont attendus pour cette 29e édition. Lyon Capitale a sélectionné pour vous les moments à ne pas rater.

Mercredi 1er novembre :

Top 10 Auvergne-Rhône-Alpes 1ère manche de 8h30 à 10h35 au pôle Carrière Internationale ;

Démonstration Horsemen de 10h à 11h au pôle Carrière Wyoming ;

CSI 2 Prix Département du Rhône de 18h à 20h10 au pole Carrière Internationale.

Jeudi 2 novembre :

Épreuve FEI Dressage World Cup Grand Prix presented by CRE ARA de 8h30 à 11 heures au pôle Carrière Internationale.

Vendredi 3 novembre :

CDI-W FEI dressage World Cup Grand Prix Fresstyle presetend by FFE Generali de 16h30 à 18h45 au pôle Carrière Internationale.

6 : POLE ENFANT : AMBIANCE MERCREDI. Photo PSV_JeanMorel 13 : syndicat des chevaux de trait du rhone- attelage comtois : AMBIANCE MERCREDI. Photo PSV_JeanMorel

Samedi 4 novembre :

CAI -W FEI Driving World Cup presented by Laiterie de Montaigu de 8h30 à 9h30 au pôle Carrière Internationale ;

CSIP FEI Jumping Ponies’ Trophy Grand Prix World Cup de 13h15 à 14h30 au pôle Carrière Internationale ;

Rencontre avec Béatrice de Lavalette, « témoignage d’une rescapée » de 16h à 16h30 au pôle Santé ;

CSI 5-W Equita Masters presented by Hermes Sellier de 20h30 à 22h au pôle Carrière Internationale.

10 : WESTERN : AMBIANCE JEUDI. Photo PSV_JeanMorel 510 : TSF Dalera BB : von Bredow-Werndl Jessica. Photo PSV_JeanMorel

Dimanche 5 novembre :

CAI-W FEI Driving World Cup presented by Laiterie de Montaigu de 12h50 à 13h35 au pôle Carrière Internationale ;

CSI 5-W - longines FEI Jumping World Cup à partir de 14h30 au pôle Carrière Internationale ;

CSI 5-W Longines FEI Jumping World Cup de 15h30 à 17h25 u pôle Carrière Internationale.

Toute la programmation sur : https://www.equitalyon.com/fr

