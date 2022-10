Après cinq jours intenses de compétitions, le concours hippique international qui s'est tenu à Eurexpo à Lyon, a vu la victoire écrasante du cavalier français Julien Epaillard sur Caracole de la Roque, sa monture, dans l'étape Lyonnaise de la Longines FEI Jumping World Cup. Pour mémoire, le concours est international et se tient chaque année en différentes étapes dont Lyon.

Le Normand, 3e mondial en sauts d'obstacle, a remporté ce concours en réalisant le double sans-faute le plus rapide. Il a devancé le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli et le Néerlandais Jur Vrieling, respectivement. Le cavalier est dans une excellente saison et s'offre ce week-end son 68e succès international. « On ne s’attend jamais à un tel week-end. Il faut en profiter ! Je savais qu’il restait Marlon derrière moi au barrage. J’avoue que le double de verticaux me faisait un peu peur, et j’ai d’ailleurs eu un peu de chance. J’ai tenté de prendre un maximum de risque mais sans pousser à la faute », exprime à l'Équipe, Julien Epaillard.

The flying Frenchman! 🚀🇫🇷

Julien Epaillard and Caracole de la Roque. Take a bow! 🤯

This classy combination coasted clear to claim the Lyon leg of the @Longines FEI Jumping World Cup and send home crowd crazy! 🔝🔊

Watch his winning round right here. 👇@EquitaLyon pic.twitter.com/adb0vPD8Si

— The FEI (@FEI_Global) October 30, 2022