En marge de l'élection de Fabrice Pannekoucke à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, son prédécesseur, a annoncé qu'il allait prendre la présidence du groupe Républicains dans l'hémicycle régional.

Laurent Wauquiez a quitté la présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes mais va rester actif au sein de l'hémicycle régional. En marge de l'élection de son successeur, le savoyard Fabrice Pannekoucke, le député de Haute-Loire, qui est déjà président du groupe de la droite républicaine (ex Les Républicains) à l'Assemblée Nationale, a annoncé qu'il allait devenir président du groupe LR au sein de la Région Aura.

Le groupe Les Républicains, Divers Droite, Société Civile et apparentés compte 118 élus au sein d'un hémicycle régional de 204 élus.

Celui qui a été contraint d'abandonner son mandat de président de Région pour cause de non cumul des mandats, va également obtenir le statut de conseiller régional spécial. Ce qui devrait permettre à l'homme du Puy-en-Velay de rester proche des affaires régionales et très influent au sein de l'exécutif qu'il vient de quitter.