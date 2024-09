Après deux ans d'absence, le Nelson et la Mouette 2 naviguent à nouveau sur le lac, équipées de moteurs électriques.

Les iconiques vedettes en bois d'acajou du pont des Amours viennent tout juste de retrouver leur port d’attache annécien. Après avoir disparu pendant deux ans, celles-ci font leur grand retour sur le lac avec un nouvel atour. Elles sont désormais équipées de moteurs 100% électriques pour préserver les eaux du lac.

Des vedettes de 88 et 74 ans

Le Nelson et la Mouette 2 n'émettent donc plus de CO2 grâce à Green Water Annecy. Un défi technique pour des vedettes respectivement mises en service en 1936 et 1950. "Il a fallu installer toutes les batteries à l’avant et procéder à des aménagements, notamment pour compenser l’augmentation du poids du bateau", explique Dorian Etienne, co-fondateur de la société d'excursion en bateaux.

Deux nouvelles vedettes avec moteur thermique ont également été mises en service par Green Water Annecy. Les pilotes ont donc été formés pour conduire cette nouvelle flotte modernisée. Des départs seront d'ailleurs assurés toutes les 45 minutes de 9 à 19 heures pour 30 min de croisière.

