Lyon Urban Trail : le Lyonnais Melvyn Bracon plus fort que la concurrence sur le 18km !

Le Lyonnais Melvyn Bracon a remporté le 18km du Lyon Urban Trail. @Guillaume Lamy

À domicile, le Lyonnais Melvyn Bracon s’est imposé sur l’épreuve du 18km, ce dimanche 29 mars.

Le format 18 kilomètres de l’édition 2026 du Lyon Urban Trail a offert une course nerveuse et indécise, où trois hommes se sont rapidement détachés : Melvyn Bracon, Vincent Falatyk et Clément Dejean. Une distance plus courte que le terrible 38km, mais loin d’être de tout repos.

Melvyn Bracon a finalement fait parler son expérience pour s’imposer en 1h10min19s. Déjà remarqué en 2024 avec une deuxième place sur la distance reine, il confirme ici son excellente forme. Vincent Falatyk (2e) et Clément Dejean (3e) lui emboîtent le pas.

Chez les femmes, Méline Lhermite a dominé l’épreuve en 1h28min03s. La bataille pour la deuxième place a, elle, réservé son lot de rebondissements. C’est finalement Célia Ferley qui s’en empare, juste devant Majdoline Perez (3e).

La dernière course du jour, le 12km, vient de s'élancer dans les rues de la capitale des Gaules.