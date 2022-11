Lyon Urban Trail : 6000 coureurs à la frontale

Samedi soir, le trail nocturne de Lyon a fait courir 6000 participants sur trois distances différentes. Un succès pour cette 8e édition.

Le trail séduit de plus en plus les Lyonnais et Lyonnaises. Samedi soir, 6 000 coureurs se sont lancés sur les trois parcours du Lyon Urban Trail by night, l'édition nocturne qui se déroule chaque année au milieu de l'automne. Les concurrents ont pu appréhender trois distances respectives de 7, 15 et 26 kilomètres, sous une lune croissante.

La victoire du 26 km avec chrono, parcours qui compte 800 mètres de dénivelé positif, est remportée par Mathieu Corgier, 20 ans, originaire d'Amplepuis dans le Beaujolais. Le coureur a enregistré un temps de 01:46:00, soit une vitesse de 14,72 km/h, indique le site de l'événement. Il est suivi de Sébastien Hours (1:46:25) et de Malo Moysan (1:47:02) , qui occupent respectivement la seconde et troisième position.

Chez les femmes, c'est Jeanne Garreau qui emporte la victoire avec un temps de 02:11:30 et une vitesse de 11,87 km/h. Juliette Kuntz la suit avec un temps de 02:16:07, et Cézanne Robin accède à la troisième place avec un temps de 02:18:43.

Chaque année, le Lyon Urban Trail by night est l'occasion de (re) découvrir Lyon sous un nouvel angle, en passant par ses lieux emblématiques : quartier Saint-Jean, rive droite de Saône, colline de Fourvière et théâtres romains...Le tout dans une ambiance ludique et féérique. Une édition de jour est aussi programmée chaque année au printemps.

A une autre échelle, c'est une Lyonnaise qui a remporté le titre de championne du monde de trail par équipes ce week-end, lors des championnats internationaux de Chang-Mai, en Thaïlande.