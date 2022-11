Lyon : L'extinction de l'éclairage public démarre cette nuit

Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, la Ville de Lyon expérimente l'extinction partielle de l'éclairage de ses rues. L'expérience démarre aujourd'hui.

L'arrêté municipal est en vigueur depuis ce 3 novembre. Pour diminuer sa facture d'énergie, la Ville de Lyon a mis en place 18 mesures visant à plus de sobriété énergétique. Parmi ces mesures, l'extinction partielle de l'éclairage urbain est expérimentée jusqu'à début janvier, et s'expérimente dès ce soir. L'arrêté indique que les lumières s'éteindront donc 4 nuits par semaine, les lundis, mardis, mercredis et dimanches entre 2h et 4h30 du matin. "Ces créneaux ont été choisis en lien avec les horaires de circulation des transports en commun, justifie la Ville sur son site. L'éclairage sera maintenu les jeudis, vendredis et samedis".

Cet arrêté concerne certaines zones de la ville : Bellecour, Croix-Rousse, une partie de la Presqu’île et du Vieux-Lyon, une partie du 3ème, du 6ème, du 7ème et du 8ème arrondissement, ainsi que le plateau de Saint-Rambert. "Des contacts avec les communes limitrophes sont en cours pour étendre l’expérimentation aux autres secteurs de la ville, à partir du 1er décembre", précise la municipalité.

Les lumières de Noël allumées moins longtemps

L'initiative est critiquée par certains citoyens et élus de l'opposition, qui confient leur inquiétude en établissant le lien entre manque d'éclairage et insécurité, comme le rapporte BFM Lyon. Un argument que la mairie reconnaît, tout en justifiant qu'il s'agit d'une expérimentation, également mise en place dans d'autres communes telles que Lorient et Toulouse. De premières conclusions seront tirées en janvier, à l'issue de ces essais.

Parmi les 18 mesures de sobriété énergétique, la Ville prévoit aussi de réduire l'amplitude des illuminations de fin d'année, qui s'éteindront à 23h au lieu de minuit. La période d'illumination sera également réduite d'une semaine pour s’arrêter le 8 janvier.