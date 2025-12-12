Une bagarre a éclaté jeudi soir place Bir-Hakeim, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Trois personnes ont été placées en garde à vue et une enquête est en cours pour clarifier les faits.

Barres de fer, coups de feu… La place Bir-Hakeim (3ème arrondissement) a été le théâtre d'une violente bagarre aux alentours de 22 h 30 rapporte ActuLyon. Selon les témoins qui ont alerté la police, certains participants aurait été en possession de barres en fer et l'un des interpellés aurait tiré des coups de feu en l'air. Cependant, aucune douille permettant de confirmer la présence d'une arme à feu n'a été retrouvée par les forces de l'ordre.

A leur arrivée, il n'y avait plus personne sur les lieux, les suspects ayant fui à bord de deux véhicules. Cependant, ils ont été interpellés par la police après être revenus place Bir-Hakeim. Trois personnes se sont ensuite présentées au commissariat comme victimes. Ils ont été placés en garde à vue. A noter qu'une enquête a été lancée pour déterminer les faits et la nature des détonations.