Lyon : une patiente des urgences d’Édouard Herriot met le feu à son matelas, 5 soignants pris en charge

Dans la soirée de vendredi 30 janvier, une femme en fugue du pôle psychiatrique de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a mis le feu à son matelas dans un box des urgences de l’hôpital Édouard-Herriot.

Il était environ 22h30, vendredi 30 janvier, lorsque l’alerte a été donnée dans le service des urgences de l’hôpital Édouard-Herriot. Comme l’indiquent nos confrères du Progrès, un incendie s’est déclaré dans un box du pavillon N et les fumées ont commencé à se propager dans les couloirs. Fort heureusement, les flammes ont rapidement été maîtrisées par le service de sécurité de l’établissement. Cinq soignants ont toutefois été incommodés, mais aucun blessé n’est à déplorer.

Une femme en fugue du pôle psychiatrique de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or serait à l’origine de l’incendie, en mettant le feu à son matelas. Interpellée puis placée en garde à vue, elle a finalement été reconduite en unité psychiatrique.

"La situation est grave"

Alors qu’une grève est prévue le 5 février à l'hôpital, les syndicats ont réclamé la tenue d’une instance immédiate, précisent encore nos confrères. "On est passé tout près d’une catastrophe, car les flammes auraient pu atteindre des produits dangereux, notamment des bonbonnes d’oxygène. C’est malheureusement symptomatique de la situation de notre hôpital, où les conditions de travail ne permettent plus de faire le tri ni de surveiller les patients. La situation est grave", a déclaré une représentante syndicale.

