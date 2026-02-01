Rhône : un adolescent de 17 ans fauché par une voiture et évacué par hélicoptère vers Lyon

Un jeune homme de 17 ans a été fauché par une automobiliste en fin de journée, vendredi 30 janvier, alors qu’il marchait sur une petite route à Chaponnay. Il a été héliporté à Lyon en urgence.

Il était 18h30, vendredi 30 janvier, lorsqu’une automobiliste qui circulait sur la montée de Sous-Vignes, à Chaponnay (Rhône), n’a malheureusement pas aperçu les deux hommes qui se trouvaient sur le bas-côté et a fauché l’un deux. Selon nos confrères du Progrès, les secours ont rapidement été dépêchés sur place, avant qu’un hélicoptère ne soit finalement appelé pour évacuer la victime, un jeune homme de 17 ans.

Grièvement blessé, il a été transporté vers un hôpital de Lyon. Le deuxième piéton a, quant à lui, été pris en charge en état de choc. Toujours selon nos confrères, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Corbas. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur la conductrice se sont révélés négatifs.