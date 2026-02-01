Actualité
L'audience du policier accusé de violence volontaire sur un gilet jaune sera tiendra le 9 février 2026. Capture d'écran
L’audience du policier accusé de violence volontaire sur un gilet jaune sera tiendra le 9 février 2026. Capture d’écran

Policier accusé de violences sur un gilet jaune à Lyon en 2020 : une mobilisation organisée le 9 février

  • par Clémence Margall

    • Le 9 février prochain se tiendra l’audience d’un policier accusé de violences sur Frédéric Leschiera le 7 mars 2020 lors de l’acte 69 des Gilets jaunes à Lyon.

    Six ans après les faits, l’audience du policier accusé de "violence volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique" envers Frédéric Leschiera, syndicaliste et militant de 60 ans, lors de l’acte 69 des Gilets jaunes, se tiendra le 9 février prochain au tribunal correctionnel de Lyon.

    Le syndicat Solidaires Rhône appelle au rassemblement devant le tribunal à 14 heures pour dénoncer "la répression et les violences policières".

    "Putain, le vieux il gueulait, il a mangé sa mère"

    Le jour des faits, le 7 mars 2020, la mobilisation, interdite par la préfecture, avait donné lieu à des débordements sur la place Bellecour (2e arr.) et plusieurs manifestants avaient été blessés par des tirs de LBD. Trois ans plus tard, le site Flagrant Déni révélait une vidéo tournée par la caméra-piéton de l’un des policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI), dans laquelle on pouvait voir le syndicaliste demander aux policiers de "baisser leurs armes".

    Quelques minutes plus tard, les policiers lui assénaient plusieurs coups. Frédéric Leschiera s’en était alors sorti avec deux jours d’incapacité temporaire de travail (ITT) et avait porté plainte. Mais l’élément qui avait retenu l’attention de Flagrant Déni est une déclaration de l'un des policiers ayant pris part à ce que le syndicat qualifie de "passage à tabac" qui intervient plus tard : "Putain, le vieux il gueulait, il a mangé sa mère", déclare-t-il. Comme il l'écrit dans son communiqué, le syndicat entend donc rappeler que "la police tue, mutile, violente".

    Lire aussi : Lyon : le nombre d'enquêtes de l'IGPN a augmenté de 14,3% en 2019

    à lire également
    Lyon : une patiente des urgences d’Édouard Herriot met le feu à son matelas, 5 soignants pris en charge

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une patiente des urgences d’Édouard Herriot met le feu à son matelas, 5 soignants pris en charge 16:21
    L'audience du policier accusé de violence volontaire sur un gilet jaune sera tiendra le 9 février 2026. Capture d'écran
    Policier accusé de violences sur un gilet jaune à Lyon en 2020 : une mobilisation organisée le 9 février 15:35
    tribunal palais justice Lyon
    Un homme jugé à Lyon pour avoir jeté un octogénaire juif de son balcon en 2022 14:48
    Littérature : Orphelin de terre 14:00
    faits divers incendies feu
    Un incendie se déclare dans une maison inhabitée de Vénissieux 13:09
    d'heure en heure
    Lyon : un scooter percute le tramway T2, la circulation perturbée jusqu’à 13 heures  12:20
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air dégradée à Lyon ce dimanche  11:30
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Hautes-Alpes : un skieur lyonnais de 33 ans décède dans une avalanche à Cervières 10:52
    la Saône en crue en février 2021.
    Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 10:15
    Rhône : un adolescent de 17 ans fauché par une voiture et évacué par hélicoptère vers Lyon 09:41
    Photo d'illustration de Lyon
    Météo : des nuages et de rares averses ce dimanche à Lyon  09:00
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU écrase La Rochelle et s'impose 24 - 44 31/01/26
    Mobilisation en soutien à la police samedi 31 janvier à Lyon. (Crédit Alain Barberis)
    "On craint des drames" : 1 500 personnes ont défilé aux côtés des policiers ce samedi à Lyon 31/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut