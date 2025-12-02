Du 5 au 8 décembre, deux millions de visiteurs sont attendus à Lyon pour la Fête des Lumières. Pour absorber l’affluence, TCL renforce massivement son réseau, mobilise plus de 600 agents par jour et propose une offre spéciale pour faciliter les déplacements.

Comme chaque année, TCL se met à l’heure de la Fête des Lumières. Métros, trams et funiculaires circuleront jusqu’à 2 h du matin avec des fréquences renforcées, tandis que les parcs-relais resteront ouverts jusqu’à 1 h, certains jusqu’à 3 h. Au total, 660 agents — dont 150 dédiés à l’accueil et à la médiation — seront déployés quotidiennement pour fluidifier les flux et assurer la sécurité des voyageurs.

Le 8 décembre, dès 16 h, le réseau deviendra gratuit en zones 1 et 2 pour permettre au public de rejoindre sereinement la Presqu’île et le Vieux Lyon. Un Pass spécial “TCL en fête”, proposé à 3,70 €, sera disponible durant les quatre jours, complété par le Pass Tribu destiné aux groupes.

La circulation des bus sera adaptée : le cœur de la Presqu'île étant entièrement piétonnisé, les lignes cesseront d’y circuler à partir de 16 h. Plus de 1 500 panneaux de signalisation guideront les visiteurs vers les stations à privilégier, comme Masséna pour le Parc de la Tête d’Or ou Cordeliers pour la place des Terreaux.

Pour faciliter l’organisation, une carte interactive est mise en ligne sur tcl.fr, recensant itinéraires, accès ouverts et zones PMR. Enfin, TCL encourage l’usage des parcs-relais, qui offrent plus de 8 000 places aux portes du réseau pour rejoindre le centre sans stress.