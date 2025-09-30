Lyon : une explosion dans un restaurant de la Presqu'île fait trois blessés

Une explosion a eu lieu ce mardi matin dans le restaurant Casabea situé rue de la Monnaie à Lyon. Trois personnes ont été blessées dont deux grièvement.

Une explosion a eu lieu ce mardi 30 septembre dans les locaux du restaurant Casabea à Lyon, dans le 2e arrondissement. L'accident, qui s'est produit aux alentour de 11h, a blessé trois personnes, dont deux gravement, qui ont toutes été transportées à l'hôpital. Selon nos confrères d'Actu Lyon, les victimes souffriraient de brûlures aux bras et aux visages.

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du restaurant de la Presqu'île pour "des vérifications" explique la préfecture du Rhône. Au total, une quarantaine de pompiers et 18 engins ont été dépêchés sur place. La police ainsi sur le Samu et GRDF sont également présents dans le secteur.

Explosion à #Lyon dans la cuisine d'un restaurant situé rue de la Monnaie.



3 blessés, dont 2 graves, transportés à l’hôpital.



Périmètre de sécurité mis en place pour des vérifications.



Pour votre sécurité évitez le secteur.@SDMIS69 @PoliceNat69 @Interieur_Gouv @villedelyon pic.twitter.com/mGzNz3P7Ss — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 30, 2025

L'explosion pourrait être due à un problème avec le gaz de la cuisine du restaurant. La préfecture conseille d'éviter le secteur.