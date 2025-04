Afin de soutenir les personnes sans-abris, le foyer Notre-Dame-des-sans-abris organise une course solidaire déchaussée le 25 mai prochain au parc de la Tête d'Or.

Fouler le parc de la Tête d'or pieds nus? C'est le pari lancé par le foyer Notre-Dame-des-sans-abris le 25 mai prochain. L'occasion de soutenir les personnes sans-abris lors d'une course solidaire autour du parc lyonnais. L'association rappelle que 100% des dons générés durant l'événement seront reversés au foyer.

Quatre parcours nettoyés seront alors à découvrir pour l'occasion : la course solo de six kilomètres, le relais de deux coureurs de 6km, la marche tranquille de trois kilomètres et le parcours enfant de 800 mètres. Pour participer, chaque coureur doit récolter minimum 100 euros auprès de son entourage via une cagnotte sécurisée en ligne. L'objectif est établi à 200 000 euros de dons afin d'accueillir, héberger et soutenir les sans-abris à Lyon.

