Lyon : une cérémonie en hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites du régime de Vichy

La cérémonie s’est déroulée au centre d’histoire de la résistance et de la déportation. @Préfecture

Une cérémonie s’est tenue dimanche 19 juillet à Lyon à l’occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France.

Ce dimanche 19 juillet avait lieu la cérémonie en mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France. Présidée par la sous-préfète du Rhône, Anne Laybourne, elle s’inscrivait dans le cadre de la journée nationale instaurée pour entretenir la mémoire des victimes des persécutions antisémites et racistes perpétrées sous le régime de Vichy.

À cette occasion, un message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants, Alice Rufo, a été lu : "cette mémoire n’est pas seulement celle d’un crime passé. Elle nous montre ce que deviennent les institutions lorsqu’elles cessent de servir la vérité, la justice et le respect de la dignité humaine. Ils nous lèguent la mission de servir à notre tour, dans chacune de nos vies, contre toute forme de haine, de racisme et d’antisémitisme, ces valeurs par lesquelles une part de l’ordre du monde a été sauvée : Liberté, Égalité, Fraternité."

Les Justes de France ont également été remerciés durant cette cérémonie pour être venus en aide aux personnes poursuivies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chaque année, cette journée de commémoration est organisée dans toute la France. à Lyon, elle avait lieu dans la cour du centre d'histoire de la résistance et de la déportation, situé dans le 7e arrondissement.

La sous-préfète Anne LAYBOURNE a présidé aujourd’hui la cérémonie organisée à Lyon à l’occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France.



« Il rappelait que la vigilance est un… pic.twitter.com/d41CQuAdMH — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 19, 2026

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