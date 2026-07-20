Actualité
La cérémonie s’est déroulée au centre d’histoire de la résistance et de la déportation. @Préfecture

Lyon : une cérémonie en hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites du régime de Vichy

  • par Corentin Lucas

    • Une cérémonie s’est tenue dimanche 19 juillet à Lyon à l’occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France.

    Ce dimanche 19 juillet avait lieu la cérémonie en mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France. Présidée par la sous-préfète du Rhône, Anne Laybourne, elle s’inscrivait dans le cadre de la journée nationale instaurée pour entretenir la mémoire des victimes des persécutions antisémites et racistes perpétrées sous le régime de Vichy.

    À cette occasion, un message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants, Alice Rufo, a été lu : "cette mémoire n’est pas seulement celle d’un crime passé. Elle nous montre ce que deviennent les institutions lorsqu’elles cessent de servir la vérité, la justice et le respect de la dignité humaine. Ils nous lèguent la mission de servir à notre tour, dans chacune de nos vies, contre toute forme de haine, de racisme et d’antisémitisme, ces valeurs par lesquelles une part de l’ordre du monde a été sauvée : Liberté, Égalité, Fraternité."

    Les Justes de France ont également été remerciés durant cette cérémonie pour être venus en aide aux personnes poursuivies pendant la Seconde Guerre mondiale.

    Chaque année, cette journée de commémoration est organisée dans toute la France. à Lyon, elle avait lieu dans la cour du centre d'histoire de la résistance et de la déportation, situé dans le 7e arrondissement.

    Lire aussi : Rhône : le préfet Étienne Guyot veut renforcer la lutte contre la grêle après les violents orages

    à lire également
    Climatisation en panne et séance interrompue : une salle du Pathé Bellecour évacuée dimanche à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Climatisation en panne et séance interrompue : une salle du Pathé Bellecour évacuée dimanche à Lyon 13:03
    Lyon : une cérémonie en hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites du régime de Vichy 12:17
    A Grenoble, 5,1 millions d’euros pour des lunettes connectées pour sportifs 12:15
    Après un accident sur l’A43 près de Lyon, trois suspects d’un cambriolage interpellés, un quatrième toujours en fuite 11:33
    Un temps estival avant un week-end orageux : à quelle météo s’attendre cette semaine à Lyon ? 10:40
    d'heure en heure
    Lyon : le métro D perturbé à la rentrée par des travaux de modernisation 09:58
    Lyonnais disparu au Pérou : la piste d'un trouble neurologique privilégiée 09:19
    Autouroute A43
    Plusieurs autoroutes fermées de nuit autour de Lyon cette semaine 08:44
    Villeurbanne : un livreur blessé au couteau après un différend avec un collègue 08:13
    Pourquoi l'autoroute A7 sera fermée au sud de Lyon demain ? 07:47
    Lyon soleil
    Un lundi ensoleillé et estival à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:14
    Près de Lyon : le musée Mérieux propose des ateliers scientifiques pour les enfants 19/07/26
    Près de Lyon : le nouveau pôle commercial d’Auchan Porte des Alpes poursuit son ouverture 19/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut