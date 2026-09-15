Un commerce de la rue Saint-Georges a été braqué mardi midi. Deux salariés se sont retrouvés enfermés à l’intérieur, entraînant l’intervention du Raid.

Une importante opération de police s’est déroulée mardi en début d’après-midi dans le Vieux-Lyon, après le braquage d’une bijouterie de la rue Saint-Georges. Les faits se sont produits peu avant midi dans le showroom Elliade, situé au 64 de la rue.

Selon Actu Lyon, deux salariés se trouvaient à l’intérieur lorsque plusieurs individus ont fait irruption dans le commerce. Au moins l’un des malfaiteurs aurait été armé. Les employés ont réussi à se mettre à l’abri dans une partie du local.

Par précaution, un important dispositif de sécurité a été déployé, avec notamment l’intervention du Raid, ainsi que des policiers nationaux et municipaux, des militaires de Sentinelle et des sapeurs-pompiers. Le secteur de la rue Saint-Georges a été bouclé.

Les deux salariés ont finalement pu être évacués sains et saufs, sans avoir subi de violences. Les suspects, eux, étaient toujours recherchés mardi après-midi. Le montant du préjudice n’était pas encore connu et des constatations étaient en cours sur place.