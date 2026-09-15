Actualité
Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lyon : le Raid mobilisé après le braquage d’une bijouterie

  • par LR

    • Un commerce de la rue Saint-Georges a été braqué mardi midi. Deux salariés se sont retrouvés enfermés à l’intérieur, entraînant l’intervention du Raid.

    Une importante opération de police s’est déroulée mardi en début d’après-midi dans le Vieux-Lyon, après le braquage d’une bijouterie de la rue Saint-Georges. Les faits se sont produits peu avant midi dans le showroom Elliade, situé au 64 de la rue.

    Selon Actu Lyon, deux salariés se trouvaient à l’intérieur lorsque plusieurs individus ont fait irruption dans le commerce. Au moins l’un des malfaiteurs aurait été armé. Les employés ont réussi à se mettre à l’abri dans une partie du local.

    Par précaution, un important dispositif de sécurité a été déployé, avec notamment l’intervention du Raid, ainsi que des policiers nationaux et municipaux, des militaires de Sentinelle et des sapeurs-pompiers. Le secteur de la rue Saint-Georges a été bouclé.

    Les deux salariés ont finalement pu être évacués sains et saufs, sans avoir subi de violences. Les suspects, eux, étaient toujours recherchés mardi après-midi. Le montant du préjudice n’était pas encore connu et des constatations étaient en cours sur place.

    à lire également
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Lyon : le Groupama Stadium accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Lyon : le Groupama Stadium accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028 15:00
    La fréquentation touristique en baisse cet été à Lyon, les canicules pointées du doigt 14:36
    Lyon : le Raid mobilisé après le braquage d’une bijouterie 14:30
    Isère : après l'éboulement de 2024, la concertation publique autour de la RD 1532 lancée ce lundi 13:59
    Rhône : le taux d’emploi des personnes en situation de handicap progresse dans la fonction publique 13:13
    d'heure en heure
    Des coups de feu tirés près de Lyon : une femme blessée et un collège confiné 12:39
    Rentrée culturelle : Théâtre du Point-du-Jour, borderline ! 12:35
    Rhône : il met le feu à une maison pour un différend avec un membre de la famille 11:44
    Idir Boumertit, maire (LFI) de Vénissieux
    Municipales à Vénissieux : "Je trouve qu’il y a deux poids, deux mesures", dénonce le maire Idir Boumertit  11:20
    Drôme : la fréquentation touristique en baisse cet été 11:11
    Pompiers
    Trois pompiers agressés par un viticulteur lors d’une intervention dans le Beaujolais 10:27
    Rhône : les casernes de pompiers renforcent leur sécurité après une série de vols 09:58
    police Lyon
    Corps retrouvé carbonisé dans une voiture à Villeurbanne : un suspect écroué 09:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut