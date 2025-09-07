Actualité
Lune de Sang @Pexels

Lune de sang : à quelle heure voir ce phénomène rare à Lyon ?

  • par Clémence Margall

    • Ce dimanche 7 septembre, une Lune de sang sera visible dans le ciel de Lyon. Un phénomène rare et impressionnant lors duquel le satellite va prendre une teinte cuivrée pendant plusieurs minutes.

    Il faudra lever les yeux ce dimanche 7 septembre, car ce n’est pas tous les jours que l’on peut observer une Lune de sang. Ce phénomène rare est ce que l’on appelle une éclipse totale de Lune. Et ce dimanche, c’est la pleine Lune.

    Concrètement, cette Lune de sang est similaire à une éclipse solaire, sauf qu’ici, c’est la Terre qui se positionne entre le Soleil et la Lune. Une partie seulement des rayons, ici la couleur rouge est la plus réfractée, du Soleil parvient donc à éclairer la Lune en traversant l’atmosphère, donnant ainsi cette couleur cuivrée, presque rouge.

    À l’œil nu, avec des jumelles ou votre portable, vous pourrez donc profiter de ce beau spectacle aux alentours de 20h10 à Lyon, indique le site Météogram, à condition que les nuages ne gâchent pas la fête. Il faut remonter à 2022 pour retrouver la dernière Lune de sang visible par les Français.

