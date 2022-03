Lyon : un tram dans le tunnel de la Croix-Rousse à l'horizon 2029 ?

Les écologistes à la tête du Sytral et de la Métropole de Lyon souhaitent renforcer l'offre de transport entre le centre de Lyon et Vaise, la Duchère puis Ecully. L'option tram existe. Un tram qui passerait dans le tunnel de la Croix-Rousse.

Lyon Cap' vous parlait il y a quelques jours, longuement, du projet de tram semi-enterré entre Tassin et Lyon. Un projet de tram qui fait jaser dans l'ouest lyonnais, après l'abandon du métro E (un décryptage à retrouver ici).

Pour renforcer l'offre de transport à Vaise, à la Duchère, et à Ecully, la majorité écologiste au Sytral et à la Métropole de Lyon souhaite faire évoluer l'actuelle ligne C6 qui va de la Part-Dieu (Lyon 3e) aux Grandes écoles d'Ecully.

Deux options sont sur la table pour transformer le C6

Pour ce "corridor D", où le projet d'une prolongation du métro D de Gare de Vaise à la Duchère a été abandonné, deux options sont sur la table :

la transformation du C6 en tram entre la Part-Dieu et Ecully (estimation du coût selon le Sytral entre 400 et 500M d'euros)

la transformation du C6 en bus à haut niveau de service entre Part-Dieu et Ecully (estimation du coût selon le Sytral environ 200M d'euros).

Actuellement, le C6 passe dans le tunnel de la Croix-Rousse. Pour faire passer un tram, ou un BHNS, l'option envisagée est de faire passer le tram (ou le BHNS) au milieu du tunnel en supprimant deux voies de circulation (une voie dans chaque sens). Actuellement, il y a deux fois deux voies dans le tunnel de la Croix-Rousse. Avec les deux options, il y aurait deux fois une voie.

La traversée de Vaise est compliquée avec un tram

Plusieurs problèmes, toutefois, se posent. Comme les évacuations pour un tram dans le tunnel. Le tunnel de la Croix-Rousse fait 1,8km.

D'autres zones compliquées demeurent, comme la traversée du quartier de Vaise, très exigu à certains endroits. Et peu favorable au passage d'un tram. Comme d'un BHNS d'ailleurs.

Un BHNS, c'est quoi ?

"La performance est équivalente à celle d'un tramway", précisait le Sytral au sujet du BHNS, lors de l'annonce fin 2021 de la réalisation de la 1ère ligne de BHNS à Lyon, entre la Part-Dieu et les 7 Chemins (mise en service attendue en 2026). "L'objectif, c'est vraiment de faire une ligne de tram sur pneu", ajoutait Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président délégué du Sytral. La vitesse commerciale d'un BHNS est équivalente voire supérieure à un tram (environ 15-20km/h). La ligne est priorisée grâce à la priorité des feux et à une voie de circulation réservée.

Alors, pour le "corridor D", un tram ? un BHNS ? Plus d'informations devraient être données par le Sytral d'ici cet été (en 2022), après la sortie d'études approfondies. Tout en sachant que le tram est environ deux fois plus cher qu'un BHNS. Dans l'idée du Sytral, le projet de BHNS pourrait être finalisé et mis en service en 2028. Si c'est un tram, l'horizon 2029 pour la mise en service est espéré.

