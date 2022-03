Enfants à la rue : bientôt une nouvelle école occupée à Lyon ?

À partir du lundi 21 mars, l'école Philibert Delorme, située dans le 8e arrondissement de Lyon, pourrait être occupée par une famille sans domicile.

Alors que l'école élémentaire Michel Servet du 1er arrondissement de Lyon abrite depuis le début de la semaine, une famille sans logement, un nouvel établissement scolaire du 8e arrondissement pourrait être occupé à partir de lundi 21 mars. Effectivement, l'école Philibert Delorme pourrait être la quatrième école occupée par des élèves et leurs parents ne bénéficiant pas de toit à Lyon. "L'hébergement est un droit inconditionnel", alerte le collectif Philibert Delorme membre de l’inter-collectifs Jamais Sans Toit.

3 nouveaux enfants sans toit

L'école pourrait être investie par trois enfants de 3, 5 et 7 ans et leurs parents. La famille, qui a vu ses droits au RSA suspendus, voit également son dossier de demande de logement social en attente depuis février. Le collectif appelle les pouvoirs publics à "se montrer à la hauteur de leurs engagements" et renvoie la Ville de Lyon à son engagement pris en décembre 2021 "Zéro enfant à la rue".

En tout, ce sont 18 établissements de la Métropole qui ont été occupés depuis la rentrée scolaire. Depuis septembre, le collectif Jamais sans toit, qui rassemble les comités de soutien, indique avoir dépensé plus de 30 000 euros pour loger des familles à l'hôtel. Les militants recensent encore 65 enfants scolarisés qui dorment à la rue dans la Métropole, dont 22 à Lyon.

