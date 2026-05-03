Pour le dernier jour de ce week-end prolongé du 1er mai, le temps devrait se maintenir à Lyon, malgré des nuages menaçants.

Le soleil fait ses valises et s’apprête à laisser sa place à l’instabilité ce dimanche 3 mai. Après une nouvelle semaine marquée par la chaleur et le soleil, les nuages vont désormais prendre place entre Rhône et Saône, sans pour autant faire tomber la pluie. Pour clôturer ce premier week-end de mai, des rafales de vent, atteignant les 60km/h toucheront cependant les Lyonnais tout au long de la journée.

Côté température, les normales de saison vont être retrouvées. Comme ce samedi, il fait 12 degrés ce matin. Le mercure grimpera jusqu’à 21 degrés dans l’après-midi. De quoi, tout de même, permettre aux Rhodaniens de profiter une dernière fois avant d’entamer la première semaine du mois de mai, qui s'annonce pluvieuse.