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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce dimanche

  • par Corentin Lucas

    • Les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme sont placés en vigilance jaune orages par Météo France, ce dimanche 3 mai.

    Après une semaine marquée par une chaleur bien supérieure aux normales de saison, deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes risquent de subir la foudre ce dimanche 3 mai. En effet, le Puy-de-Dôme et l’Allier ont été placés en vigilance jaune orages par Météo France.

    La vigilance sera activée à partir de 14 heures et devrait être levée aux alentours de 22 heures. Concernant la région lyonnaise, les conditions météorologiques devraient rester assez calmes. Du moins, aucun orage n’est à prévoir.

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