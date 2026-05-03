Jacky Montiel, créateur de l'appl Via Malin, permettant aux automobilistes de trouver les stations-service les moins chères sur leur trajet, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Jacky Montiel, ingénieur logiciel de 68 ans, a présenté Via Malin, une application gratuite permettant aux automobilistes de trouver les stations-service les moins chères sur leur trajet. L'idée lui est venue en regardant Télématin : "j'ai réalisé qu'il y avait un vrai problème autour du prix des carburants et j'ai commencé, un petit peu en m'amusant, en bricolant un petit bout de programme et puis je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes écarts et donc l'idée a germé de faire un service en ligne qui soit gratuit, sans publicité et qui utilise donc les API publics pour avoir le prix des stations."

L'application propose deux fonctions principales. La première est orientée trajet longue distance : sur un Paris-Marseille, par exemple, elle affiche toutes les stations dans un rayon configurable (2 kilomètres par défaut), en mettant en vert les moins chères. La seconde permet de comparer les stations autour de son domicile pour optimiser ses habitudes. L'itinéraire peut ensuite être exporté vers Google Maps.

Screenshot de la plateforme ViaMalin

Les économies potentielles sont significatives. Jacky Montiel cite des écarts allant jusqu'à 24 % sur certaines semaines, et "entre 10 et 20 % selon les stations choisies" pour des trajets plus urbains.

Les données proviennent d'une API gouvernementale, actualisée toutes les dix minutes. Les utilisateurs peuvent également signaler des erreurs de prix en temps réel, dans un esprit collaboratif comparable à Waze.

Côté perspectives, une extension européenne est en préparation (Allemagne, Espagne, Italie), accompagnée d'une fonctionnalité touristique intégrant de l'intelligence artificielle pour proposer des "résumés vocaux sur les lieux" traversés. Malin.

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La retranscription intégrale de l'entretien avec Jacky Montiel

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de “6 minutes chrono”. Nous accueillons aujourd'hui Jacky Montiel. Bonjour. Vous êtes ingénieur logiciel et vous venez de lancer une application qui s'appelle Via Malin. Cette plateforme permet aux automobilistes de repérer facilement les stations-service les moins chères sur leur trajet. Elle intervient dans un contexte de hausse des prix de l’essence. Vous avez 68 ans, vous êtes ingénieur logiciel et c’est en regardant l’émission Télématin que l’idée vous est venue. Que s’est-il passé exactement ce matin-là ?

J’ai réalisé qu’il y avait un véritable problème autour du prix des carburants. J’ai commencé en expérimentant un petit programme, puis je me suis rendu compte qu’il existait d’importants écarts. L’idée a donc émergé de créer un service en ligne gratuit, sans publicité, utilisant des API publiques pour obtenir les prix des stations.

Si l’on doit résumer en 30 à 40 secondes pour les automobilistes qui nous regardent, comment fonctionne concrètement Via Malin ?

C’est très simple. Une démonstration en ligne gratuite est disponible, mais il est préférable de s’inscrire pour accéder à toutes les fonctionnalités. Il existe deux fonctions principales.

La première concerne la préparation d’un trajet longue distance. Par exemple, pour un trajet de Paris à Marseille, vous pouvez déterminer où vous arrêter pour faire le plein et connaître les écarts de prix. En mode itinéraire, l’application indique la différence entre les stations les plus chères et les moins chères et affiche toutes les stations le long du parcours. Vous pouvez définir un rayon autour de votre trajet, par défaut de 2 kilomètres. Les stations les plus économiques apparaissent en vert et un filtre permet d’afficher, par exemple, les trois stations les moins chères.

La seconde fonction permet de rechercher les stations autour de chez soi afin de vérifier si l’on fait le bon choix habituel ou d’identifier des alternatives moins coûteuses. Enfin, en cas d’urgence, il est possible de localiser rapidement les stations dans un rayon de 10 à 20 kilomètres et de coupler l’itinéraire avec la navigation. L’itinéraire peut être exporté vers Google Maps pour une utilisation directe.

Vous proposez finalement un outil comparable au Guide Michelin à ses débuts, mais appliqué aux stations-service. Vous indiquez que sur un trajet Paris-Marseille, on peut atteindre jusqu’à 20 % d’économies.

C’est même davantage. La semaine dernière, les écarts atteignaient 24 %.

Et dans la métropole de Lyon, pour des trajets plus courts, quelles économies peut-on envisager ?

Les proportions restent similaires. Les économies peuvent varier entre 10 et 20 %, selon les stations choisies.

Vous évoquez également un aspect collaboratif. Les automobilistes peuvent-ils contribuer aux informations affichées ?

Les données sur les prix et la disponibilité des carburants proviennent d’une API publique fournie par le gouvernement, mise à jour toutes les 10 minutes. Toutefois, les utilisateurs peuvent signaler une indisponibilité de carburant ou une erreur de prix lorsqu’ils sont sur place, afin d’améliorer la fiabilité des informations.

Comme certaines applications de navigation collaborative, un peu à la manière de Waze. Une autre question concerne le modèle économique : l’application est gratuite aujourd’hui, mais vous envisagez un développement à l’échelle européenne. Cela pourrait-il devenir payant ?

Le développement est en cours pour une couverture européenne. Des API existent déjà pour l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Par ailleurs, une fonctionnalité touristique sera ajoutée, permettant de découvrir des points d’intérêt le long des trajets. Cette fonctionnalité intégrera de l’intelligence artificielle, avec des résumés vocaux sur les lieux proposés.

Merci d’être venu nous présenter cette plateforme Via Malin, particulièrement pertinente dans le contexte actuel. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Lyon Capitale. À très bientôt. Merci beaucoup.

Merci à vous. Au revoir.