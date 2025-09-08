Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille

Dimanche 7 septembre, un important dispositif de secours et de police a été déployé à la Part-Dieu après qu’un réfugié palestinien a menacé de se jeter dans le vide depuis le 5ᵉ étage du parking des Halles.

L’alerte a été donnée peu avant 13 heures. Selon nos confrères du Progrès, un réfugié palestinien a menacé de se jeter dans le vide depuis le 5e étage du parking des Halles. L’homme, décrit par la police comme "totalement désespéré", expliquait vouloir attirer l’attention des autorités afin d’obtenir le rapatriement de sa famille depuis Gaza.

Immédiatement, un large périmètre de sécurité a été établi avenue Garibaldi. Le service départemental métropolitain d’incendie et de secours a dépêché des pompiers spécialisés en milieu périlleux, épaulés par la police nationale. Le trafic TCL a été perturbé, plusieurs arrêts de bus étant supprimés.

Vers 14h15, un négociateur, accompagné de la Croix-Rouge, est entré en contact avec le jeune homme. "Nous avons promis de faire avancer son dossier", a précisé l’organisation à nos confrères. Après plus d’une demi-heure d’échanges, il a finalement accepté de se rendre vers 14h50.

L’individu a été interpellé calmement puis conduit à l’hôtel de police. Il doit être pris en charge sur le plan hospitalier.