Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille

  • par La Rédaction

    • Dimanche 7 septembre, un important dispositif de secours et de police a été déployé à la Part-Dieu après qu’un réfugié palestinien a menacé de se jeter dans le vide depuis le 5ᵉ étage du parking des Halles.

    L’alerte a été donnée peu avant 13 heures. Selon nos confrères du Progrès, un réfugié palestinien a menacé de se jeter dans le vide depuis le 5e étage du parking des Halles. L’homme, décrit par la police comme "totalement désespéré", expliquait vouloir attirer l’attention des autorités afin d’obtenir le rapatriement de sa famille depuis Gaza.

    Immédiatement, un large périmètre de sécurité a été établi avenue Garibaldi. Le service départemental métropolitain d’incendie et de secours a dépêché des pompiers spécialisés en milieu périlleux, épaulés par la police nationale. Le trafic TCL a été perturbé, plusieurs arrêts de bus étant supprimés.

    Vers 14h15, un négociateur, accompagné de la Croix-Rouge, est entré en contact avec le jeune homme. "Nous avons promis de faire avancer son dossier", a précisé l’organisation à nos confrères. Après plus d’une demi-heure d’échanges, il a finalement accepté de se rendre vers 14h50.

    L’individu a été interpellé calmement puis conduit à l’hôtel de police. Il doit être pris en charge sur le plan hospitalier.

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon 09:38
    Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille 08:55
    voiture police faits-divers
    Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône 08:25
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ?  07:58
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi 07:55
    d'heure en heure
    orages
    Orages et pluie : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:11
    En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé 07/09/25
    Ils cambriolent "par hasard" la maison de l’ex joueuse de l’OL Eugénie Le Sommer 07/09/25
    Métropole de Lyon : des travaux vont impacter la circulation la semaine prochaine 07/09/25
    Un deuxième foyer de dermatose nodulaire confirmé dans l’Ain, les bêtes ont été abattues 07/09/25
    Thierry-Braillard_image-gauche
    Municipales à Lyon : annoncé comme un soutien d'Aulas, Thierry Braillard ne soutiendra "personne" 07/09/25
    Haute-Savoie : un important éboulement à Sixt-Fer-à-Cheval bloque l’accès à une partie de la commune 07/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut