Lyon : un rassemblement pour soutenir les occupants du squat Denuzière

Plusieurs collectifs lyonnais, dont Jamais Sans Toit, appellent à une mobilisation ce mardi après-midi à 17h30 devant l'Opéra de Lyon, en soutien aux occupants du squat Denuzière.

"Djamel, Dédé, Robert, Dominik etc... morts à la rue dans l'agglomération lyonnaise", écrivent dans un communiqué les collectifs lyonnais qui oeuvrent à l'accueil des personnes précaires. Ce mardi 30 avril, ils appellent à une mobilisation devant l'Opéra de Lyon, en soutien aux occupants du squat Denuzière.

Rassemblement demain mardi 30 avril à 17h30 devant l'opéra de #Lyon pour soutenir les occupants de Denuzière! Avec Intersquats, @SoutiensCroix & @jamaissanstoit@Gregorydoucet @SandrineRunel le temps presse, il ne tient qu'à vous de sortir de l'impasse une centaine de personnes! pic.twitter.com/3Fxl5R5s9a — Droit Au Logement 69 - Lyon et environ (@droitlogement69) April 29, 2024

Lire aussi : Squat "Casse Dalle" : menacés d'expulsion, les habitants se mobilisent

"Clarifier le statut de cette occupation"

Face au manque de relogement d'urgence dans l'agglomération lyonnaise, le squat Denuzière accueille des personnes précaires sans domicile. "Ce bâtiment n’est pas chauffé et insuffisamment équipé, difficile à isoler", constatent les associations. Dans le communiqué publié, les organisations interpellent le maire de la ville, Grégory Doucet. Elles demandent à l’édile écologiste de “s’occuper de la toiture du squat, de permettre aux associations d’y faire les travaux d’aménagement indispensable avant l’autonome”, et surtout, de “clarifier le statut de cette occupation et de reprendre les négociations avec l’ensemble des acteurs pour trouver des alternatives à une politique d’état brutale et indigne”.

La question du relogement reste alarmante en France et particulièrement dans l’agglomération lyonnaise où 334 enfants dorment à la rue, selon le dernier décompte du collectif Jamais Sans Toit. Cet hiver déjà, Sandrine Runel, adjointe aux solidarités à la Ville de Lyon, avait alerté au sujet du manque d'hébergement d'urgence. "Il est nécessaire aujourd'hui de créer de nouvelles places d'hébergement d'urgence. On le voit bien à Lyon mais on le voit bien aussi dans les autres villes. Nous ne passerons pas l'hiver, nous n'arriverons pas à tenir", avait-elle confié à Lyon Capitale.

Lire aussi : “Je veux juste un toit pour mes enfants” : A La Duchère, des familles expulsées en cette fin de trêve hivernale

Lire aussi : Les anciens occupants du squat Pyramide investissent un bâtiment de Caluire-et-Cuire