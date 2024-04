Les enseignants et parents d’élèves du collège Les Iris se mobilisent contre la réforme du choc des savoirs.

Ces lundi et mardi, la mobilisation contre la réforme "choc des savoirs" du gouvernement a été forte au collège Les Iris de Villeurbanne. Lundi 29 avril, les enseignants se sont massivement mis en grève "contre la casse de l'école", indiquent-ils dans un communiqué.

Mardi, ce sont les parents d'élèves qui ont organisé une journée "collège mort", après celle organisée le 11 mars, "pour marquer eux aussi leur opposition aux mesures délétères du gouvernement et soutenir notre mouvement", expliquent les professeurs du collège.

Et d'ajouter : "Nous dénonçons toujours une réforme qui oblige à trier les élèves par compétences, ce qui dégradera les conditions d’enseignement et d’apprentissage et nous déplorons également que les moyens de l’école publique ne cessent de reculer."