Villeurbanne : découvrez le programme de la semaine des handicaps

9ème édition de la semaine des handicaps à Villeurbanne. Un avant-goût des Jeux Olympiques adaptés aux personnes en situation de handicap. Découvrez le programme sportif, auquel il est possible de s'inscrire gratuitement.

Du 13 au 25 mai, la ville de Villeurbanne et ses partenaires associatifs invitent tous les publics à échanger, témoigner et découvrir le quotidien des personnes en situation de handicap. Des rencontres, projections, débats, spectacles, parcours sensoriels, animations, exposition pour mieux se connaître et mieux se comprendre.

A quelques mois du lancement des Jeux Olympiques 2024, des sessions de sports adaptés aux handicaps sont proposées. Il est possible de s'inscrire gratuitement. Le lundi 13 mai de 18h à 19H, au stade Boiron-Granger, un atelier d'athlétisme adapté est organisé.

Gratuit sur réservation par mail : asvel.apa@gmail.com

Les vendredis 17 et 24 mai, de 16 h 30 à 18 h, au complexe sportif des Brosses, participez au basket adapté.

Gratuit, 6 places disponibles sur réservation par mail : adrien.geriniere@afg-autisme.com ou asvelcitoyen@ldlcasvel.com

Le mercredi 22 mai de 19 h 30 à 20 h 30 au Dojo du complexe sportif des Brosses, pratiquez la lutte adaptée.

Gratuit sur inscription par mail : asvel.apa@gmail.com

Les écoles sensibilisées aux handicaps

Dans plusieurs écoles de Villeurbanne, différents espaces de sensibilisation seront proposés aux enfants : temps d’échanges, ateliers ludiques et sensoriels, pratique d’activités physiques et inclusives. Des rendez-vous pour permettre aux élèves de mieux comprendre les réalités vécues au quotidien par les personnes en situation de handicap.