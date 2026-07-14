Lyon : un rassemblement organisé jeudi contre la loi de présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre

Plusieurs partis de gauche ainsi que des collectifs et associations appellent au rassemblement ce jeudi 16 juillet au square Delestraint (3e arr.) pour dénoncer la loi de présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre adoptée le 7 juillet.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 7 juillet, le texte visant à "reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions" divise toujours autant. Un rassemblement est notamment prévu ce jeudi 16 juillet au square Delestraint, dans le 3e arrondissement de Lyon, à 18 heures.

Dans un communiqué commun diffusé ce mardi, la France Insoumise, les Écologistes, l’UNEF ou encore Attac Rhône estiment que ce texte "annule définitivement le devoir d'exemplarité des policiers et gendarmes. Plus grave encore, il enterre toute possibilité de contrôler l'action des forces de l'ordre devant les tribunaux." Et d’ajouter : "Les faits sont là, dénoncés par le comité des droits humains de l'ONU, déjà préoccupé par la situation du maintien de l'ordre en France. Le nombre de morts a été multiplié par cinq après la loi de 2017, et la France est devenue depuis quelques années le pays de l’UE où on compte le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des tirs réalisés par des agents des forces de police."

Avec cette nouvelle loi, les signataires assurent par ailleurs que "les personnes racisées, les habitants des quartiers populaires et les auteurs de petites infractions" seront visés "en priorité."

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La nomination de François-Noël Buffet serait un "dévoiement de l'institution qu'est le Défenseur des droits"

Ils dénoncent enfin la possible nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits. Opposé au mariage pour tous ou à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), le sénateur du Rhône est loin de faire l’unanimité. "Ces positions augurent d'une seule issue : le dévoiement de l'institution qu'est le Défenseur des droits et l'asphyxie aggravée d'une société civile déjà sous pression", déplorent encore les signataires.

Appelant enfin les parlementaires "à s'opposer à cette nomination afin de préserver l'intégrité de la fonction protectrice du Défenseur des droits", les groupes politiques et collectifs préviennent que "leur vote sera révélateur de leur engagement en faveur de l'État de droit."

Et de conclure : "Nous nous joignons aux syndicats d'avocats et de magistrats, aux associations et aux collectifs de familles de victimes mobilisés contre ces reculs de nos droits et libertés."

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