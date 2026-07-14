Actualité
Free public domain CC0 photo.

Vaulx-en-Velin : le drapeau palestinien retiré après le 14 juillet, malgré la décision de la justice

  • par LR
  • 1 Commentaire

    • L’édile de Vaulx-en-Velin ne retirera le drapeau palestinien du fronton de la mairie qu’après le 14 juillet, malgré la décision du tribunal administratif.

    Abdelkader Lahmar ne pliera pas. Le maire insoumis de Vaulx-en-Velin fait en effet savoir à nos confrères du Progrès qu’il ne retirera pas le drapeau palestinien du fronton de la mairie avant le 14 juillet, soit ce mardi. L’édile avait pourtant été sommé, dès le 8 juillet, par le tribunal administratif de retirer "sans délai" le drapeau, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. La justice avait estimé que faire flotter ce drapeau était "une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours" et représentait donc "une atteinte grave au principe de neutralité des services publics."

    Le maire confirme par ailleurs faire appel de cette décision. "Nous espérons désormais des débats plus apaisés. J’ai totalement confiance en la justice de mon pays", assure-t-il à nos confrères. Le drapeau devrait être enlevé demain. "Il restera pour le 14 juillet, qui renvoie aussi à la Déclaration universelle des droits de l’Homme", conclut Abdelkader Lahmar.

    Pour rappel, le drapeau avait été installé le 4 juillet dans le cadre du festival  "Résonance Palestine".

    Lire aussi : Drapeau palestinien sur la mairie de Vaulx-en-Velin : la préfecture saisit la justice

    à lire également
    En images. Revivez la cérémonie militaire du 14-Juillet à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En images. Revivez la cérémonie militaire du 14-Juillet à Lyon 12:45
    Vaulx-en-Velin : le drapeau palestinien retiré après le 14 juillet, malgré la décision de la justice 11:55
    Lyon : les urgences dentaires de l’hôpital Édouard Herriot déménagent cet été 11:00
    Une maison de Mions visée par des tirs, une enquête ouverte pour tentative de meurtre 10:12
    La région Auvergne-Rhône-Alpes reste en vigilance canicule, l'Allier toujours en alerte rouge 09:29
    d'heure en heure
    Météo : un mardi 14 juillet étouffant avec 38 degrés attendus à Lyon  09:00
    police Lyon
    Tarare : un automobiliste condamné après avoir blessé un homme au pied de biche 13/07/26
    Entre ferveur et déception, Chamonix a vibré pour la Coupe du monde d'escalade 13/07/26
    PAF Police aux frontières
    Lyon : une boulangerie victime d'un cambriolage 13/07/26
    Loire : à Roanne, l'usine KNDS incarne la militarisation de l'économie territoriale 13/07/26
    Isère : MasterGrid, expert en électrique, nomme Florent Cano en tant que directeur commercial 13/07/26
    Quai de maintenance pour les navettes fluviales à Confluence. (Clémence Margall)
    Lyon : l'homme lynché à Confluence ne s'est pas manifesté 13/07/26
    Joris Bennelle, 47 ans devient le nouveau directeur général de la CCI de Grenoble. ©CCI
    CCI de Grenoble : Joris Benelle officiellement nommé directeur général 13/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut