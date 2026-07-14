Vaulx-en-Velin : le drapeau palestinien retiré après le 14 juillet, malgré la décision de la justice

L’édile de Vaulx-en-Velin ne retirera le drapeau palestinien du fronton de la mairie qu’après le 14 juillet, malgré la décision du tribunal administratif.

Abdelkader Lahmar ne pliera pas. Le maire insoumis de Vaulx-en-Velin fait en effet savoir à nos confrères du Progrès qu’il ne retirera pas le drapeau palestinien du fronton de la mairie avant le 14 juillet, soit ce mardi. L’édile avait pourtant été sommé, dès le 8 juillet, par le tribunal administratif de retirer "sans délai" le drapeau, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. La justice avait estimé que faire flotter ce drapeau était "une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours" et représentait donc "une atteinte grave au principe de neutralité des services publics."

Le maire confirme par ailleurs faire appel de cette décision. "Nous espérons désormais des débats plus apaisés. J’ai totalement confiance en la justice de mon pays", assure-t-il à nos confrères. Le drapeau devrait être enlevé demain. "Il restera pour le 14 juillet, qui renvoie aussi à la Déclaration universelle des droits de l’Homme", conclut Abdelkader Lahmar.

Pour rappel, le drapeau avait été installé le 4 juillet dans le cadre du festival "Résonance Palestine".

Lire aussi : Drapeau palestinien sur la mairie de Vaulx-en-Velin : la préfecture saisit la justice