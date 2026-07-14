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Police. Image d’illustration

Une maison de Mions visée par des tirs, une enquête ouverte pour tentative de meurtre

  • par LR

    • Dans la nuit de vendredi à samedi, une maison de Mions a été visée par six coups de feu. Les auteurs auraient pris la fuite en voiture.

    Après qu’une habitation de Mions a été visée, dans la nuit de vendredi à samedi, par des coups de feu aux alentours de 4 heures, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée, révèlent nos confrères du Progrès. La maison appartiendrait à un individu connu des services de police.

    Ces tirs n’ont heureusement fait aucun blessé. Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident et identifier les suspects. Ces derniers auraient pris la fuite en voiture.

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