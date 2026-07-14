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Lyon : la mairie du 8e arrondissement diffusera le match France - Espagne

  • par LR

    • À l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde Football opposant la France et l’Espagne, la mairie du 8e arrondissement de Lyon diffusera le match à l'Espace citoyen.

    S’il n’y a pas encore de fan-zone dans le centre-ville, les Lyonnais pourront se retrouver à la mairie du 8e arrondissement pour regarder la demi-finale de la Coupe du monde Football opposant la France et l’Espagne ce mardi. Le match sera retransmis sur un écran géant à l’Espace citoyen.

    L’ouverture des portes aura lieu à 20 heures, avant le coup d’envoi à 21 heures. De l’eau et des jus de fruit seront mis à disposition pour se désaltérer.

    "Venez partager ce grand moment sportif entre habitants, dans un espace climatisé et convivial. N’oubliez pas les maillots et drapeaux !", déclare la mairie du 8e arrondissement.

    Lire aussi : Coupe du monde : trois élus souhaitent plusieurs fan zones pour les matchs de l’Équipe de France, la Ville de Lyon refuse

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