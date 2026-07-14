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Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Isère : originaire de la région lyonnaise, un homme de 68 ans se noie dans le lac de Monteynard

  • par LR

    • Le corps d’un homme de 68 ans, originaire de Lyon, a été retrouvé ce lundi dans le lac de Monteynard, en Isère. La victime était portée disparue depuis dimanche après-midi.

    Un homme de 68 ans s’est noyé dimanche 12 juillet dans le lac de Monteynard-Avignonnet, sur la commune de Treffort, en Isère. D’après nos confrères de GrenobleMag, la victime, originaire de la région lyonnaise, avait disparu depuis 17 h 30, avant qu’une proche ne donne l’alerte.

    Une équipe de sauveteurs aquatiques du Service départemental d’incendie et de secours avait alors été dépêchée sur place. Les opérations avaient repris ce lundi avec l’intervention de plongeurs de la gendarmerie nationale. Le corps a finalement été retrouvé dans la matinée.

    Pour rappel, la baignade est interdite dans le lac de Monteynard-Avignonnet.

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