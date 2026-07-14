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Lyon : les urgences dentaires de l’hôpital Édouard Herriot déménagent cet été

  • par LR

    • Du 15 juillet au 12 septembre inclus, les urgences dentaires et la PASS dentaire du pavillon T de l’hôpital Édouard Herriot seront fermées, mais transférées au centre de soins dentaires des HCL, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Il y a du changement cet été. Les urgences dentaires et la PASS dentaire du pavillon T de l’hôpital Édouard Herriot seront fermées du mercredi 15 juillet au samedi 12 septembre inclus. Elles seront toutefois transférées au centre de soins dentaires des Hospices civils de Lyon (HCL), situé 8 rue de l’Université, dans le 7e arrondissement.

    Les patients pourront donc se rendre sur place pour différents soins. Les urgences dentaires seront ouvertes du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8 h 30 à 15 heures, puis le samedi de 8 h 30 à 11 heures. Concernant les urgences prothèses, elles seront assurées du lundi au vendredi, les matins uniquement, de 8 h 30 à 11 h 30 (sauf jours fériés).

    Le PASS dentaire assurera l’accueil des patients uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 heures.

    Lire aussi : Lyon : un chèque de 100 000 euros offert aux HCL pour accélérer la recherche sur les cancers rares

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