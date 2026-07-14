Dans le cadre de son "Tour de France", Marine Tondelier attendue à Lyon ce mardi et demain

Marine Tondelier (EELV) est à Lyon ce mardi pour assister au match France - Espagne et au feu d’artifice du 14 juillet. Elle est attendue dans différents lieux demain, notamment pour tracter.

Dans le cadre de son "Tour de France", la patronne des Écologistes, Marine Tondelier, est attendue à Lyon ce mardi et demain, mercredi 15 juillet. Marine Tondelier assistera notamment à la première mi-temps du match France - Espagne, d’abord au L Bar, rue du Garet (1er arr.), avant une déambulation en Presqu’île aux côtés du maire de Lyon, Grégory Doucet.

Elle se rendra ensuite au Chavanne (1er arr.) pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale de Coupe du monde. Elle assistera ensuite au feu d’artifice sur les quais de Saône.

Demain, Marine Tondelier a rendez-vous à Confluence, avant de rencontrer plusieurs associations et de visiter le nouveau tiers-lieu féministe La Médiane. À 16 h 30, l’écologiste ira enfin à la rencontre des Lyonnais sur les quais du Rhône pour tracter en vue de l’élection présidentielle.

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