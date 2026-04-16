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Edredon sensible – A Vaulx Jazz 2019 © DR
photo d’illustration © DR

Le Jazz day sera célébré en musique dans la Métropole de Lyon

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion du jazz day, de nombreux concerts et animations seront proposés dans toute la Métropole de Lyon le 30 avril prochain.

    C’est en 2011 que Herbie Hancock et l’UNESCO ont décidé de créer la journée internationale du jazz. Depuis ce jour, la date du 30 avril est le rendez-vous des amoureux et amoureuses de la musique jazz. Pour l'occasion, l'organisation du festival "Jazz à Vienne" organisera plusieurs concerts dans toute la Métropole de Lyon.

    Jazz classique, jam, jazz moderne...

    Le 30 avril, des airs de musique jazz résonneront donc dans les rues de Lyon. Jam, jazz moderne, drag show, danse ou encore jazz funk, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Un jam session donnera le rythme au club de jazz de la Clef de Voûte (1er) de 20 h 30 à 23 h 30, tandis que des concerts de jazz actuel, standard et classique donnés par le Conservatoire de Lyon enflammeront la médiathèque de Vaise 18 h 30 à 20 h. Au programme également, un bal swing et une initiation à la danse au Ninkasi de la Guillotière, un concert de la réputée Sandra Mounam chez Mademoiselle Simone (2e), ou un drag show au Boomerang (3e).

    D'autres concerts et animations seront proposés dans toute la Métropole, notamment à Villeurbanne, Bron, Décines, ou encore, Champagne-au-Mont-d'Or.

    Attention, certains événements nécessitent de s'inscrire en ligne.

    Lire aussi : Jazz à Vienne 2026 : Deluxe, Marcus Miller et Angélique Kidjo au programme de la 45e édition

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