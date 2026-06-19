Un rassemblement contre la légalisation de l’euthanasie aura lieu sur la place Bellecour, lundi 22 juin. © Antoine Merlet

Lundi 22 juin, la place Bellecour sera au centre d'une manifestation contre la légalisation de l'euthanasie.

Alors que l’Assemblée nationale doit examiner, lundi 22 juin, en troisième lecture la proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté, une mobilisation est annoncée à Lyon cette même journée. L’association Alliance VITA appelle à un rassemblement citoyen, organisé à partir de 18h30 sur la place Bellecour, pour "refuser cette loi dangereuse et injuste et défendre une société solidaire et protectrice des plus vulnérables", selon les dires de l’organisation.

La manifestation lyonnaise s’inscrit dans le cadre d’une action nationale coordonnée. Des rassemblements simultanés sont prévus dans une cinquantaine de villes françaises le même jour. À travers cette initiative, l’association souhaite rappeler son opposition à la réforme en cours d’examen et défendre le message : "Aucune vie n’est de trop". "Cette mobilisation nationale entend rappeler que toute personne garde toute sa dignité et toute sa place dans la société, quels que soient son état de santé et son degré d’autonomie", explique Alliance VITA.

Sur place, les organisateurs prévoient une scénographie symbolique autour du slogan "Nos mourants ne sont pas des encombrants", ainsi qu’une prise de parole du délégué départemental d’Alliance VITA. Des citoyens engagés dans le débat sur la fin de vie doivent également participer à l’événement.

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