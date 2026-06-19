Actualité
Les soins palliatifs ne se limitent pas à la seule question de la fin de vie. Au moins 60 % des patients du service rentrent chez eux ou en soins médicaux et de réadaptation (SMR) © Antoine Merlet
Un rassemblement contre la légalisation de l’euthanasie aura lieu sur la place Bellecour, lundi 22 juin. © Antoine Merlet

Lyon : un rassemblement contre la légalisation de l’euthanasie organisé place Bellecour

  • par Corentin Lucas

    • Lundi 22 juin, la place Bellecour sera au centre d'une manifestation contre la légalisation de l'euthanasie.

    Alors que l’Assemblée nationale doit examiner, lundi 22 juin, en troisième lecture la proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté, une mobilisation est annoncée à Lyon cette même journée. L’association Alliance VITA appelle à un rassemblement citoyen, organisé à partir de 18h30 sur la place Bellecour, pour "refuser cette loi dangereuse et injuste et défendre une société solidaire et protectrice des plus vulnérables", selon les dires de l’organisation.

    La manifestation lyonnaise s’inscrit dans le cadre d’une action nationale coordonnée. Des rassemblements simultanés sont prévus dans une cinquantaine de villes françaises le même jour. À travers cette initiative, l’association souhaite rappeler son opposition à la réforme en cours d’examen et défendre le message : "Aucune vie n’est de trop". "Cette mobilisation nationale entend rappeler que toute personne garde toute sa dignité et toute sa place dans la société, quels que soient son état de santé et son degré d’autonomie", explique Alliance VITA.

    Sur place, les organisateurs prévoient une scénographie symbolique autour du slogan "Nos mourants ne sont pas des encombrants", ainsi qu’une prise de parole du délégué départemental d’Alliance VITA. Des citoyens engagés dans le débat sur la fin de vie doivent également participer à l’événement.

    À lire aussi : Villeurbanne lance Solidar’été, une ligne téléphonique pour rompre l’isolement

    à lire également
    Fabrice Pannekoucke élu président des Quatre Moteurs pour l’Europe

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les soins palliatifs ne se limitent pas à la seule question de la fin de vie. Au moins 60 % des patients du service rentrent chez eux ou en soins médicaux et de réadaptation (SMR) © Antoine Merlet
    Lyon : un rassemblement contre la légalisation de l’euthanasie organisé place Bellecour 13:00
    Fabrice Pannekoucke élu président des Quatre Moteurs pour l’Europe 12:13
    Lyon : le métro A complètement à l'arrêt ce vendredi suite au décès d'un homme de 50 ans 11:40
    Exposition au MALP : À la découverte du patrimoine archéologique immergé 11:37
    Exposition à Montélimar : Nicolas Bouvier, voyages au Levant 11:25
    d'heure en heure
    Lyon : un collège du 3e arrondissement expérimente des brasseurs d’air pour rafraîchir les classes 11:22
    Lyon s'est vu attribuée la note de 9,41 sur 10 au classement des villes les plus impolies de France @Julien Barletta
    Comment domicilier à moindre coût votre entreprise sur Lyon ? 10:59
    Les travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine 10:30
    Une réunion à Décines pour choisir les sites qui accueilleront les épreuves des JO 2030 09:42
    Groupama Stadium
    Rugby : les demi-finales du Top 14 se joueront à Lyon en 2028 08:45
    Canicule enfants parc de la Tête d'Or
    Canicule : musées gratuits, parcs ouverts plus tard… la Ville de Lyon renforce son dispositif 08:13
    Canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:50
    sâone lyon st jean fourviere
    Un vendredi touché encore par la canicule, 36 degrés attendus à Lyon 07:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut