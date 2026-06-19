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Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo JEFF PACHOUD / AFP)

Fabrice Pannekoucke élu président des Quatre Moteurs pour l’Europe

  • par Corentin Lucas
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    • Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, est la nouvelle tête d’affiche des Quatre Moteurs pour l’Europe.

    La prise de pouvoir s’est produite le 11 juin dernier, à Barcelone. Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est également devenu président du réseau des Quatre Moteurs pour l’Europe. Il effectuera un mandat de deux ans.

    Le réseau des Quatre Moteurs pour l'Europe existe depuis 1988 et consiste à réunir quatre régions fortes de l'Europe. À savoir l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Catalogne (Espagne), la Lombardie (Italie) et la Bade-wurtemberg (Allemagne). Et cela, dans le but de se développer sur les aspects économiques, la recherche, l’innovation, la formation, le climat, les transports, la santé, l’agriculture, la société civile et les arts. Ces quatre régions massives totalisent plus de 36 millions d'habitants et 9% de la production économique européenne.

    Le dernier président de la région française à avoir exercé cette fonction était Laurent Wauquiez entre 2016 et 2017. "Auvergne-Rhône-Alpes entend s’inscrire pleinement dans la dynamique impulsée par la Région Catalogne, avec la volonté de poursuivre et d’amplifier les projets engagés au service de notre souveraineté industrielle et de la compétitivité de nos territoires", a déclaré Fabrice Pannekoucke lors de son discours d’installation en Espagne.

    Le nouveau président souhaite faire "entendre" la voix de ces quatre régions au parlement européen, à Bruxelles.

    À lire aussi : A Lyon, Véronique Sarselli souhaite renouer avec le monde économique

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