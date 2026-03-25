Lyon : un policier écroué pour avoir aidé des tueurs Colombiens liés au narcotrafic

Un policier est mis en examen et écroué à Lyon, soupçonné d’avoir aidé un commando colombien impliqué dans un meurtre. Il aurait fourni des informations sur des cibles, contre rémunération, au profit d’un narcotrafiquant français.

Un policier a été mis en examen et écroué pour "association de malfaiteurs" et "corruption passive", soupçonné d'avoir aidé des Colombiens arrêtés à Lyon et accusés d'un meurtre pour le compte d'un narcotrafiquant français détenu en Colombie, selon une source proche du dossier.

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Quatre Colombiens sont en détention provisoire depuis janvier dans le cadre d'une enquête ouverte pour le meurtre par balle d'un homme en novembre à Ecully, dans la banlieue de Lyon, et pour tentative de meurtre et préparation d'un crime en bande organisée. Ils avaient été interpellés à Lyon dans une voiture après avoir planqué des heures en vue de commettre probablement un autre règlement de compte.

Un policier en poste en région parisienne

Le policier mis en cause est soupçonné d'avoir notamment transmis à ces Colombiens les adresses et même la photo de deux individus ciblés, selon les investigations des enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Lyon. Le fonctionnaire, en poste en région parisienne à la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière, a été interpellé mi-mars près de la gare de la Part-Dieu à Lyon, avec 2.000 euros en espèce, après une brève rencontre avec une intermédiaire.

Cette dernière a aussi été interpellée et mise en examen, selon la source proche du dossier, confirmant une information du Monde. En garde à vue, le suspect a reconnu avoir transgressé sa fonction, mais nié connaître les commanditaires ou la finalité des renseignements transmis.

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L’homme a été identifié grâce à l'analyse d'un téléphone en possession des Colombiens au moment de leur arrestation

Les enquêteurs estiment que ses activités lui auraient rapporté environ 20 000 euros en moins d'un an. L’homme a été identifié grâce à l'analyse d'un téléphone en possession des Colombiens au moment de leur arrestation, et dans lequel se trouvait la photo d'un individu avec la mention qu'il s'agissait de la cible. Cette photo provenait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, recensant les auteurs d’infraction, consultée le même soir par le policier.

Le fonctionnaire avait consulté plus de 200 identités dans ce fichier et celui des personnes recherchées, en moins de trois mois, entre novembre 2025 et janvier 2026. Une période qui correspondait à celle d'une forte activité des commandos colombiens en région lyonnaise, suspectés de plusieurs assassinats et tentatives d’assassinats.

Ces Colombiens sont soupçonnés d'être des "mercenaires" ou des "tueurs à gage" recrutés en Colombie par un narcotrafiquant français de Lyon, détenu dans ce pays d'Amérique latine, principal producteur de cocaïne. Il pourrait s'agir de Karim B.A., surnommé "Fiston", accusé d'avoir commandité des fusillades dans le quartier de La Duchère visant des policiers et des rivaux, et qui a été arrêté à Cali le 25 octobre 2022.

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